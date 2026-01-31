¿A qué se dedicarán Xiomara Castro y Manuel Zelaya tras dejar el poder en Honduras? ¿Qué negocios tienen? Esto es lo que se sabe luego que la exfamilia presidencial saliera de Casa de Gobierno.
El gobierno de Xiomara Castro terminó el 26 de enero. Su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, fungió como asesor y en diversas oportunidades dijo que no cobraba como asesor.
Al salir de Casa de Gobierno, el cuadro de Xiomara Castro se ubicó al par del retrato de Manuel Zelaya en uno de los tres salones de retratos en la sede del Poder Ejecutivo.
Castro Sarmiento estuvo hasta la medianoche en Casa de Gobierno el 26 de enero. A eso de las 6:00 p.m. se trasladó al Estadio Nacional de Tegucigalpa en un último evento.
¿A qué se dedicará ahora la familia presidencial? Los Zelaya Castro tienen diversos negocios y cuentan con casas en Tegucigalpa y en varios lugares del departamento de Olancho.
El expresidente heredó varias hectáreas de tierras en Olancho y es dueño de una empresa llamada Inversiones Olancho S.A. que se dedica a la compraventa y arrendamiento de propiedades.
Dos hermanos de la expresidenta Castro son dueños de una empresa en el rubro de café llamada “Puro Café”, junto a otros negocios relacionados al área de la medicina.
A su vez, las hijas de la familia presidencial, Zoé y Xiomara Hortensia Zelaya Castro, son propietarias de Smart Communication Corp, empresa dedicada desde el 2019 al marketing en los medios de comunicación y redes sociales.
Héctor Zelaya y su esposa, Marcela Kafati, son dueños de Inversiones Zelaya Kafati, empresa que se dedica desde el 2008 a la venta y distribución de bienes muebles e inmuebles.
El padre del expresidente Zelaya era un terrateniente de Lepaguare, Olancho. Es ahí donde poseen un amplio terreno en el cual realizaban en consejos de ministros en algunas oportunidades. Tras dejar el poder, la familia Zelaya ahora se dedicará a sus negocios y siempre dirigiendo al partido Libertad y Refundación (Libre).