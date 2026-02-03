  1. Inicio
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol

Los primeros cuatro detenidos por el caso de corrupción en Sedesol fueron trasladados este martes a la Corte Suprema de Justicia donde se celebra la audiencia de declaración de imputados.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 12:13
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
1 de 12

Los primeros cuatro detenidos por el caso de corrupción en Sedesol son trasladados a la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de declaración de imputados. Todos llegaron cargando consigo abrigos y hasta cobijas para soportar el frío en las celdas.

Fotos: David Romero/EL HERALDO.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
2 de 12

Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler, Eleany Kassandra Galeas Arias, Iris Paola Pérez Moreno e Ilsy Valeska Baquedano Mejía llegan a la CSJ antes del mediodía.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
3 de 12

Los imputados permanecen bajo custodia policial durante su traslado a la Corte Suprema de Justicia, donde enfrentan cargos por presunto fraude.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
4 de 12

Los cuatro imputados permanecerán privados de libertad al menos hasta la celebración de la siguiente audiencia judicial.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
5 de 12

Los detenidos arribaron bien abrigados, con mochilas y cobijas, ante las bajas temperaturas registradas en el país.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
6 de 12

Las autoridades señalan que los hechos investigados habrían ocurrido durante el período 2021-2025 en la Secretaría de Desarrollo Social.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
7 de 12

Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente de la diputada Isis Cuéllar, figura entre los primeros capturados en el caso Sedesol.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
8 de 12

Parte de los detenidos fueron aprehendidos desde la noche del 2 de febrero en Tegucigalpa.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
9 de 12

Tras su captura, los acusados permanecieron bajo resguardo en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
10 de 12

El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra 12 personas por presuntos actos de corrupción en Sedesol.
Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
11 de 12

Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol
12 de 12

Entre los acusados también figuran la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, ambos con órdenes de captura vigentes.
