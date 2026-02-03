Con cobijas y bien abrigados: llegan detenidos a su audiencia por caso Sedesol

Los primeros cuatro detenidos por el caso de corrupción en Sedesol son trasladados a la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de declaración de imputados. Todos llegaron cargando consigo abrigos y hasta cobijas para soportar el frío en las celdas.
Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler, Eleany Kassandra Galeas Arias, Iris Paola Pérez Moreno e Ilsy Valeska Baquedano Mejía llegan a la CSJ antes del mediodía.
Los imputados permanecen bajo custodia policial durante su traslado a la Corte Suprema de Justicia, donde enfrentan cargos por presunto fraude.
Los cuatro imputados permanecerán privados de libertad al menos hasta la celebración de la siguiente audiencia judicial.
Los detenidos arribaron bien abrigados, con mochilas y cobijas, ante las bajas temperaturas registradas en el país.
Las autoridades señalan que los hechos investigados habrían ocurrido durante el período 2021-2025 en la Secretaría de Desarrollo Social.
Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente de la diputada Isis Cuéllar, figura entre los primeros capturados en el caso Sedesol.
Parte de los detenidos fueron aprehendidos desde la noche del 2 de febrero en Tegucigalpa.
Tras su captura, los acusados permanecieron bajo resguardo en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra 12 personas por presuntos actos de corrupción en Sedesol.
Entre los acusados también figuran la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, ambos con órdenes de captura vigentes.