Los rostros de los detenidos por el caso de corrupción de Sedesol

El caso continúa en proceso judicial mientras los implicados enfrentan cargos relacionados con actos de corrupción y abuso de recursos del Estado.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 10:22
El Ministerio Público confirmó este martes la detención de los primeros cuatro involucrados por corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ¿De quiénes se trata?

 Foto: Redes sociales
Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler es uno de los detenidos por las autoridades por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.

 Foto: Redes sociales
Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler fungía como funcionario vinculado a la ejecución administrativa.

Foto: Redes sociales
Entre los detenidos también se encuentra Eleany Kassandra Galeas Arias, quien es originaria de Sulaco, en el departamento de Yoro.

Foto: Redes sociales
La joven fue detenida en la colonia Bella Vista de Comayagüela.

 Foto: Redes sociales
Eleany Kassandra Galeas Arias se presentó este martes a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para comparecer en la audiencia de declaración de imputado.

Foto: Redes sociales
Ilsy Baquedano fue una de las "beneficiadas" en el desfalco con fondos de Sedesol con más de 92 mil lempiras para un "estudio fotográfico".

Foto: Redes sociales
Ilsy Baquedano era asistente de la diputada de Libre, Isis Cuéllar, quien solicitó apoyo económico para montar su estudio fotográfico con fondos públicos gestionados a través de Sedesol.

 Foto: Redes sociales
Baquedano recibió un contrato por más de 1.2 millones de lempiras, bajo el concepto de “pago a empresas constructoras”, desembolso que se realizó el 14 de diciembre de 2024 a través de la Unidad de Respuesta Rápida de Emergencias de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

 Foto: Redes sociales
Quien también fue detenida por las autoridades fue Paola Pérez Moreno, excuñada de la diputada por Copán, Isis Cuéllar, quien también fue favorecida con ayudas sociales de Sedesol.

Foto: Redes sociales
Aunque proviene de una familia adinerada, en sus cartas de solicitud declaró estar en situación de pobreza. Además, obtuvo una millonaria suma por parte de la SIT para limpiar calles.

Foto: Redes sociales
Iris Paola Pérez Moreno era contratista del gobierno, niñera y excuñada de la diputada de Libre en Copán, Isis Cuéllar. Según el expediente COT-SIT-044-2024, solicitó una ayuda para reparar su vivienda en malas condiciones y, con una sola fotografía de mala calidad y un presupuesto con irregularidades, su petición fue aprobada.

Foto: Redes sociales
