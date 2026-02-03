¿Cuál es el paradero de Isis Cuéllar tras la orden de captura por corrupción en Sedesol? ¿Qué se sabe de ella? Esto es lo que se conoce sobre la diputada de Libertad y Refundación (Libre) y el requerimiento fiscal que el Ministerio Público (MP) le giró.
Cuéllar está siendo acusada del delito de fraude por un total de L6,032,654.07, por fondos para el Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.
Ella se encontraba ayer en el Congreso Nacional cuando se dio la noticia de la orden de captura en su contra y de inmediato se fue de la sesión del Legislativo.
La implicación de Cuéllar radica en que, además de haber sido grabada en el polémico audio, era una de las principales gestoras de estos recursos en Copán y persona clave para ejecutar estos desembolsos a través de la institución.
Aunque fue suspendida de sus cargos internos en el partido Libre y como vicepresidenta del Congreso, continúa activa como diputada y no ha enfrentado aún acciones legales formales ni ha rendido cuentas en instituciones como el Ministerio Público. Tampoco ha ofrecido explicaciones públicas claras sobre las acusaciones que pesan en su contra.
Este día, el Ministerio Público (MP) confirmó la detención de los primeros cuatro involucrados por corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Se conoce -de forma preliminar- que las personas ya capturadas son Reniery Fabrizzio Lazzaroni, Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno, todos acusados por el delito de fraude al igual que Cuéllar.
Se ha conocido que la congresista Isis Cuéllar se estaría presentando de manera voluntaria y lo haría mediante su abogado a la Corte Suprema de Justicia ya que es una alta funcionara y el caso debe llevarse en el Poder Judicial.
Cuéllar salió del Congreso y hasta el momento no se conoce dónde está, pero ya habría instruido a su abogado que enfrentará la justicia de manera voluntaria.
Cuéllar salió reelecta como diputada por el departamento de Copán y sigue envuelta en polémica por el caso de Sedesol.