¿Operaciones gratis? Las medidas que aplicará el gobierno tras emergencia en salud

¿Operaciones gratis? El Congreso Nacional (CN) aprobó la noche del 2 de febrero emergencia de un año en el sector de salud. ¿Qué medidas se aplicarán? ¿Qué involucra esto? Te lo detallamos.
El decreto de emergencia fue remitido por el presidente Nasry Asfura al Congreso Nacional y como primera medida, adoptó hacerse cargo junto a un equipo de la Secretaría de Salud.
Ante la mora quirúrgica, falta de medicamentos y condiciones precarias en los centros asistenciales, el Congreso Nacional declaró ayer emergencia en el sistema de salud pública hasta inicios de febrero de 2027.
Los parlamentarios de Libre fueron los únicos que no apoyaron la nueva legislación, quienes con hojas de papel que tenían las palabras “en contra” y “abstención” emitieron su voto.
Con la normativa se busca “implementar medidas excepcionales, urgentes, temporales, públicas y transparentes necesarias para atender la emergencia sanitaria y mejorar los sistemas de salud de la población hondureña a través de acciones de simplificación administrativa mediante el establecimiento de procedimientos especiales y/o simplificados de contratación”.
Además, el gobierno podrá efectuar la suscripción de fideicomisos, convenios especiales de prestación de servicios con entes públicos, contratos privados nacionales o extranjeros y con organismos no gubernamentales, entre otros.
Al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud se le autorizó suscribir convenios o contratos con instituciones, ya sean públicas o privadas para la prestación de servicios en este sector que permitan la realización de los procedimientos quirúrgicos necesarios para erradicar la mora quirúrgica en el territorio hondureño.
Para los suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría que sean requeridos en la lucha contra la crisis en el sistema de salud pública se podrán hacer contrataciones directas.
“Contratar el recurso humano asistencial y administrativo que se requiera de preferencia especializada para atender la mora quirúrgica y la dispensación de medicamentos a través de un proceso directo y simplificado en base a la necesidad, incluyendo la ampliación de las jornadas ya existentes sin interferencia de los horarios preestablecidos y respetando los derechos laborales de estos”, estipula el último numeral del artículo tres.
En la siguiente disposición define el procedimiento especial para las contrataciones que requieran ser adjudicadas por concurso o licitación pública también privada de forma local o extranjera. “Establecer términos de referencia o pliego de condiciones en los cuales se establecerán plazos de forma abreviada como mejor lo dispongan los titulares de los entes responsables en la contratación y ejecución de las medidas contenidas en el presente decreto”, se destaca.
El decreto establece que “en virtud de la presente emergencia se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir mediante contratación directa un fideicomiso con un banco del sistema nacional por el término de un año contado a partir de la suscripción del contrato, con el fin de agilizar la atención de la mora quirúrgica, compra de medicamentos y equipos, su respectiva dispensación, equipamiento de hospitales, aseguramiento y mantenimiento correspondientes, así como cualquier otro requerimiento técnico, operativo u otros”.
La Secretaría de Finanzas tendrá que identificar las fuentes de financiamiento internas o externas para llevar a cabo las modificaciones presupuestarias entre instituciones del Poder Ejecutivo para incorporar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio fiscal 2026 las partidas que sean necesarias para el cumplimiento de la normativa, indica el sexto artículo.