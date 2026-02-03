¿Operaciones gratis? Las medidas que aplicará el gobierno tras emergencia en salud

El decreto establece que “en virtud de la presente emergencia se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir mediante contratación directa un fideicomiso con un banco del sistema nacional por el término de un año contado a partir de la suscripción del contrato, con el fin de agilizar la atención de la mora quirúrgica, compra de medicamentos y equipos, su respectiva dispensación, equipamiento de hospitales, aseguramiento y mantenimiento correspondientes, así como cualquier otro requerimiento técnico, operativo u otros”.