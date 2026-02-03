José Carlos Cardona se presentará de manera voluntaria ante escándalo de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, notificó que se presentará de forma voluntaria ante la orden de captura que emitió el Ministerio Público (MP) en su contra el 2 de febrero. Mediante un escrito presentado por su abogada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cardona reafirmó que enfrentará el proceso legal y no huirá.

“Él está anuente a someterse al proceso, no se va a ir y está esperando que se le dicte la hora para rendir su declaración y no ser sometido al escarnio público”, dijo Karla García, abogada de Cardona. La profesional del derecho puntualizó que ahora esperan resolución del juez natural para establecer día y hora de la primera audiencia. El requerimiento fiscal al que tuvo acceso EL HERALDO detalla una secuencia de hechos administrativos, presupuestarios y operativos que, según la acusación, permitieron la malversación de 6,032,654.07 lempiras, mediante la simulación de procedimientos internos y la participación coordinada de funcionarios de alto y medio nivel. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Los hechos se originan el 25 de mayo de 2023, cuando Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada de Libre por el departamento de Copán, presentó ante la Secretaría del Congreso una solicitud de asignación presupuestaria identificada con el número PCN-PE-001.