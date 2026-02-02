  1. Inicio
  2. · Honduras

Manuel Zelaya califica de “desproporcionada” medidas contra Cuéllar y Cardona

Manuel Zelaya Rosales aseguró que ambos señalados tienen arraigo y que la acción de captura ordenada por la CSJ es excesiva, tras acusaciones por fraude

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 21:04
Manuel Zelaya califica de “desproporcionada” medidas contra Cuéllar y Cardona

De acuerdo con las autoridades judiciales, la investigación se centra en el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, cuestionó este lunes las órdenes de captura giradas contra el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la diputada del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, señalando que la medida es “desproporcionada”.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, Zelaya afirmó que ambos imputados cuentan con arraigo suficiente, por lo que consideró innecesaria una acción de sorpresa y captura en el marco del proceso judicial.

“El partido Libre se solidariza con el exministro José Carlos Cardona y con la diputada por el departamento de Copán, Isis Cuéllar. Exigimos que se respeten plenamente todos sus derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia”, expresó Zelaya en su publicación.

Libran orden de captura contra exministro José Carlos Cardona y diputada Isis Cuéllar

El dirigente político también informó que el partido pondrá a disposición su Secretaría Legal para acompañar a los señalados y contribuir a demostrar la verdad de los hechos, así como ejercer la legítima defensa conforme a la ley.

“Los dos tienen arraigo, la acción de sorpresa y de captura es desproporcionada”, reiteró Zelaya en su mensaje, en el que cuestionó la forma en que se ejecutó la medida judicial.

Las declaraciones del coordinador de Libre se producen luego de que, este lunes 2 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) librara órdenes de captura contra Cardona y Cuéllar, acusados de 67 cargos relacionados con fraude.

Así se fraguó el caso Sedesol, según el requerimiento fiscal contra Cuéllar y Cardona

De acuerdo con las autoridades judiciales, la investigación se centra en el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.

El monto investigado asciende a L6,032,654.07, recursos que, según el expediente, habrían sido desviados para fines distintos a los establecidos en los programas sociales.

La CSJ informó que las órdenes de captura forman parte de un proceso judicial en curso y que los imputados deberán responder ante la justicia por los cargos que se les atribuyen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias