Manuel Zelaya califica de “desproporcionada” medidas contra Cuéllar y Cardona

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, cuestionó este lunes las órdenes de captura giradas contra el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la diputada del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, señalando que la medida es “desproporcionada”.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, Zelaya afirmó que ambos imputados cuentan con arraigo suficiente, por lo que consideró innecesaria una acción de sorpresa y captura en el marco del proceso judicial.

“El partido Libre se solidariza con el exministro José Carlos Cardona y con la diputada por el departamento de Copán, Isis Cuéllar. Exigimos que se respeten plenamente todos sus derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia”, expresó Zelaya en su publicación.