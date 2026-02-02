Manuel Zelaya califica de “desproporcionada” medidas contra Cuéllar y Cardona

De acuerdo con las autoridades judiciales, la investigación se centra en el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.El monto investigado asciende a L6,032,654.07, recursos que, según el expediente, habrían sido desviados para fines distintos a los establecidos en los programas sociales.La CSJ informó que las órdenes de captura forman parte de un proceso judicial en curso y que los imputados deberán responder ante la justicia por los cargos que se les atribuyen.