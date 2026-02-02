¿De qué acusan a Isis Cuellar, Carlos Cardona y exfuncionarios de Sedesol?

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 2 de febrero, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó requerimiento fiscal contra Isis Cuellar, José Carlos Cardona, acusados de fraude millonario, junto a otros exfuncionarios de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol).
El centro de la acusación recae sobre la diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, y y el exsecretario de Estado de Sedesol, José Carlos Cardona.
Según el ente acusador, ambos habrían "operado en contubernio" (acuerdo) junto a otros exfuncionario para defraudar al Estado por un valor total de seis millones treinta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con siete centavos.
De acuerdo con las investigaciones, los fondos sustraídos estaban destinados originalmente para el desarrollo sostenible y económico del departamento de Copán. Sin embargo, el dinero nunca llegó a cumplir su propósito, sino que fue desviado mediante una red de colaboradores, que según la Fiscalía, facilitaron la maniobra ilícita.
El documento refirió que son 67 los delitos de fraude y que además de Cuellar y Cardona figuran:
Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez y Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno. quienes habrían participado en la ejecución del esquema defraudador.
Tras la emisión del requerimiento fiscal, se confirmó el giro de órdenes de captura inmediatas en contra de Isis Cuéllar y José Carlos Cardona.