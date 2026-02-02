¿De qué acusan a Isis Cuellar, Carlos Cardona y exfuncionarios de Sedesol?

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 2 de febrero, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó requerimiento fiscal contra Isis Cuellar, José Carlos Cardona, acusados de fraude millonario, junto a otros exfuncionarios de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol). El centro de la acusación recae sobre la diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, y y el exsecretario de Estado de Sedesol, José Carlos Cardona.

Según el ente acusador, ambos habrían "operado en contubernio" (acuerdo) junto a otros exfuncionario para defraudar al Estado por un valor total de seis millones treinta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con siete centavos. De acuerdo con las investigaciones, los fondos sustraídos estaban destinados originalmente para el desarrollo sostenible y económico del departamento de Copán. Sin embargo, el dinero nunca llegó a cumplir su propósito, sino que fue desviado mediante una red de colaboradores, que según la Fiscalía, facilitaron la maniobra ilícita. El documento refirió que son 67 los delitos de fraude y que además de Cuellar y Cardona figuran: No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE