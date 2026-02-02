Logran acuerdos con sectores de salud para declarar emergencia, abastecer medicamentos y disminuir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- Un Plan Nacional para la Transformación del Sistema de Salud de Honduras fue presentado este lunes 2 de febrero a la comisión especial del Congreso Nacional.
El Colegio Médico de Honduras (CMH), El Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Siramedhys) y la Asociación nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (ANEEAH) se reunió con una comisión encabezada por el diputado nacionalista Mario Pérez.
El primer encuentro de estos sectores surge tras la iniciativa de ley presentada por el parlamentario Kilvett Beltrand donde pidió decretar un estado de emergencia en el sistema de salud de Honduras.
Según Pérez, la reunión tenía la finalidad de escuchar propuestas para establecer un mecanismo rápido para la compra de medicamentos y la contratación de un sistema parea reducir la mora quirúrgica en el país.
El diputado de Santa Bárbara detalló que los sectores de salud representados en la reunión presentaron "importantes sugerencias para enriquecer el dictamen para que lleve mecanismos de transparencia. Los aportes han sido precisos en el tema, medida de excepción temporal, un mecanismo que permita fortalecer el sistema de salud pública".
Detalló que todas las partes coincidieron que es importante darle el presupuesto necesario a la Secretaría de Salud para que sea efectivo y eficaz el decreto, mismo que afirmó cree será apoyado por todas las partes en el Congreso Nacional cuando se presente este lunes.
Además, informó que se estudiarán las reformas a la contratación del estado para que los procesos sean más ágiles y con transparencia.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, consideró que la reunión fue provechosa pese a tener algunos desacuerdos que al final se convirtieron en consensos.
"Creemos que esto lo estamos haciendo por el bien de Honduras. Para nadie es un secreto que tenemos un problema grave de salud pública y todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional están obligadas a darle respuesta al pueblo de Honduras", sostuvo Santos en la conferencia ofrecida tras la primera reunión.
Destacó que el CMH no solo hizo algunas observaciones, también presentaron propuestas de solución por lo que entregaron el Pacto Nacional para la Transformación del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo, según manifestó Santos es que todas las bancadas puedan estudiarlos para que Honduras pueda contar con un sistema de salud "justo y robusto".