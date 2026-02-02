Cortes de energía en Honduras para este martes 3 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.– Diversos municipios de Honduras experimentarán cortes de energía eléctrica este martes 3 de febrero debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Entre las zonas que se verán afectadas se encuentran el Distrito Central, en Francisco Morazán; Santa Rosa de Copán, en Copán; Puerto Cortés, en el departamento de Cortés; y La Masica, en Atlántida. El suministro eléctrico será suspendido en distintos horarios; no obstante, la mayoría de los cortes están previstos entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. A continuación, conozca los barrios, colonias y aldeas que permanecerán sin energía eléctrica este martes 3 de febrero en diferentes regiones del país.

Distrito Central, Francisco Morazán (9:00 a.m - 3:00 p.m)

Colonia Hato de Enmedio, sectores del 1 al 8; residencial Valencia, Clipper El Hato, parte de la colonia San Ángel y zonas aledañas. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Santa Rosa, Copán (8:20 a.m -2:20 p.m)

Municipio de Nueva Arcadia, Copán: casco urbano de Nueva Arcadia y las aldeas Los Llanitos, Buenos Aires, El Roble, Santa Luz, Quebrada Eca, Chalmeca, Los Tangos, Quebrada Seca, La Entrada y caseríos cercanos. Municipio de La Jigua, Copán: las aldeas Las Barrancas, La Pintada, El Campanario, La Llorosa y caseríos cercanos. Municipio de Florida, Copán: las aldeas Pueblo Nuevo, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos. Municipio de Protección, Santa Bárbara: casco urbano de Protección y las aldeas Buenos Aires, El Chile, Las Naranjas, Nueva Victoria, Corralitos, Nuevo Porvenir, El Ocote, Pueblo Nuevo y caseríos cercanos. Municipio de San Luis, Santa Bárbara: las aldeas Las Flores, El Regadillo, El Playón, Santa Elena, Palma Real, Las Delicias, San Miguel, Quebrada de Mina, Vieja Ceibita y Santa Lucía. Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara: casco urbano de Macuelizo y las aldeas El Rosario, Las Delicias, El Manguito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal (Generadora GERSA) y caseríos cercanos. Municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara: casco urbano de Nueva Frontera y las aldeas San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. Municipio de Azacualpa, Santa Bárbara: casco urbano de Azacualpa y las aldeas Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, La Puerta, Agualote, San Antonio y caseríos cercanos. Municipio de Quimistán, Santa Bárbara: aldea Las Crucitas y caseríos cercanos.

Puerto Cortés (9:00 a.m -5:00 p.m)

Puerto Cortés: barrio El Centro desde la 2 calle Oeste hasta la 13 calle Este, Sexta Avenida; barrios San Isidro, El Perú, Copén, Marejada, Suyapa y Buenos Aires (4ª avenida desde la 12 a la 19 calle); Zona Libre (17 naves), parte del sector comercial, Estadio Excélsior, OPC, patio de contenedores refrigerados de la ENP, Municipalidad de Puerto Cortés, barrio La Curva y Banco Atlántida. Puerto Cortés: sector hotelero y playas municipales, hoteles Costa Azul, Costa Mar y Villas del Sol; gasolinera UNO, EMCE, Hospital del Área, Cervecería Hondureña, Base Naval, restaurante El Delfín, Blue Bell, gasolinera Texaco Hércules, Bomberos; barrios El Faro, Suyapa, Camagüey, San Martín, Vacacional, Marejada y Buenos Aires; Travesía, Chifía, Titable, Playa Grande, El Estero, Bajamar, colonia El Samaritano, Brisas de Chamelecón, Barra de Chamelecón, El Sofoco, La Laguna, barrio Pueblo Nuevo; kilómetros 5 y 6, La Roca, El Mirador, Nuevos Horizontes, 23 de Abril, Nueva Esperanza, 14 de Agosto, Brisas de la Laguna, barrio El Porvenir, Callejón Nelly Brocato, barrio Río Mar y barrio Cienaguita.

La Masica, Atlántida (9:00 a.m a 3:00 p.m)

Municipio de La Masica, colonia Alemana, Pozo Sarco, río Cuero, aldea Monte Negro, Frisco Uno.

Corocito, Bonito Oriental (9:00 a.m -3:00 p.m)