Aspra propone eliminar la Secretaría de Transparencia y trasladar sus funciones a la PGR

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Dagoberto Aspra expuso este lunes 2 de febrero su propuesta como aspirante a Procurador General de la República, cargo para el que fue postulado por el Partido Nacional en el marco de los acuerdos políticos alcanzados con el Partido Liberal.
A su llegada al Legislativo, Aspra afirmó que su planteamiento central es fortalecer la lucha contra la corrupción mediante el uso de herramientas modernas y reformas legales que otorguen mayores atribuciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Nosotros estamos utilizando herramientas modernas para prevenir la corrupción, aspiramos a que se va a eliminar la Secretaría de Transparencia”, declaró.
Según explicó, su propuesta incluye un paquete de reformas para trasladar a la PGR las funciones que actualmente ejerce la Secretaría de Transparencia, con el objetivo de que la Procuraduría lidere una estrategia nacional anticorrupción. Esta iniciativa, aseguró, se trabaja de forma coordinada con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Aspra también anunció la elaboración de una ley de cumplimiento antisoborno, basada en un estudio y un libro de su autoría, que busca regular de manera integral las relaciones entre el Estado y el sector privado.
Detalló que el sistema propuesto es similar a los mecanismos utilizados por la banca para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
“El objetivo es convertir a la Procuraduría en el organismo rector de las políticas anticorrupción”, señaló, al agregar, que la propuesta también contempla el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (UNCAE), para dotarla de autonomía funcional y financiera.
El aspirante recordó que el presidente de la República y otros candidatos firmaron previamente un memorándum de entendimiento que incluye, entre sus compromisos, la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), así como otras reformas orientadas al fortalecimiento institucional. Cada una de ellas está dentro de sus aspiraciones en caso de obtener el cargo.
El Congreso Nacional fue convocado este lunes para elegir al nuevo procurador y subprocurador de la República, ante el vencimiento del periodo constitucional de José Manuel Díaz Galeas y Tomás Emilio Andrade Rodas, quienes ejercieron los cargos desde el 2 de febrero de 2022 hasta el 2 de febrero de 2026.
De acuerdo con los acuerdos políticos, el Partido Nacional propuso a Dagoberto Aspra como procurador general, mientras que el Partido Liberal postuló a José Francisco Quiroz como subprocurador. Para concretar la elección, el Legislativo deberá alcanzar una mayoría calificada de al menos 86 votos.