Tomás Zambrano anuncia que Manuel Díaz Galeas no seguirá como procurador general

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), adelantó que este lunes 2 de febrero se propondrá al nuevo procurador general de la República junto al subprocurador.
El titular del Poder Legislativo afirmó que Manuel Díaz Galeas no puede continuar en el cargo ya que fue designado de manera ilegal.
“No le vamos a dar ni un minuto más a alguien que llegó ilegalmente al cargo. Lo he dicho antes y lo digo hoy: el procurador se nombró de manera ilegal porque no tiene los requisitos constitucionales, se nombró sin el quórum y solo lo nombraron con suplentes de Libre usurpando los curules y tercero es que destituyeron ilegalmente a la procuradora porque ella vencía hasta en junio”, dijo Tomás Zambrano.
El parlamentario añadió que “al procurador ilegal, este gobierno de ‘Papi a la Orden’ y este Congreso no le va a dar un minuto más”.
En cuanto al nuevo procurador y subprocurador, acotó que “estamos dialogando a lo interno del partido y el procurador lo estaremos nombrando el lunes, el Partido Liberal tendrá la oportunidad de nombrar un subprocurador”.
Uno de los nombres que suena para ser el nuevo procurador general es el de Dagoberto Aspra.
Manuel Díaz Galeas fue designado en febrero del 2022 en sustitución de Lidia Estela Cardona.