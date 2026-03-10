¿Cuáles son las propuestas económicas de ajustes al salario mínimo 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión tripartita del salario mínimo 2026, la que está conformada por representantes del gobierno de Honduras, las centrales obreras y la empresa privada, reporta avances en las negociaciones. Los integrantes de la mesa tripartita, compuesta por nueve delegados propietarios, tres por cada sector e igual número de suplentes, conocieron en las primeras dos reuniones los resultados de estudios económicos y los informes del mercado laboral utilizados como referencia para determinar el ajuste salarial para este año. No obstante, el punto álgido de las conversaciones es la propuesta económica o el porcentaje de aumento que los trabajadores y el sector privado consideran que debe incrementar el salario mínimo para este año.

La tercera reunión de la comisión tripartita, la que comenzó con las negociaciones el pasado 19 de febrero, está convocada para este viernes y será en ese encuentro que inician el análisis y discusión de las propuestas para su aprobación. Fuentes que participan en las negociaciones confiaron a EL HERALDO que a lo interno de la mesa tripartita han trascendido los porcentajes de las propuestas económicas de las centrales obreras y del sector privado. Agregan que los representantes de los trabajadores han planteado un ajuste al salario mínimo de 8.90% para 2026; sin embargo, la propuesta económica de la empresa privada oscila entre 6.5% y 7%. Se buscó la opinión de los representantes de ambas partes, no obstante, los delegados han decidido no brindar información, pero aseguraron que sí hay propuestas que han conocido a lo interno de la comisión. Al desagregar esos porcentajes de las propuestas, las centrales obreras solicitan un incremento de 1,244 lempiras mensuales, mientras que los empresarios ofrecen entre 910 y 980 lempiras. El salario mínimo negociado para 2025 fue de 13,985.16 lempiras mensuales, en promedio, con un ajuste de 6.29% respecto a 2024 (L13,156.53 al mes).