Masa salarial del gobierno central se disparó en L8,486 millones en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La partida de sueldos y salarios del gobierno central registró cifras históricas de crecimiento en los últimos dos años, destacando el resultado de 2025.

Entre 2024-2025, la masa salarial se disparó de 70,417.4 a 78,903.2 millones de lempiras, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

El crecimiento interanual fue de 8,485.8 millones de lempiras, la cifra más alta en la historia de la administración pública centralizada de Honduras. En el bienio 2023-2024, el pago de sueldos y salarios subió de 62,531.7 a 70,417.4 millones de lempiras, equivalente a L7,885.7 millones.

De 2021 a 2022, el pago de salarios aumentó en 3,704.9 millones de lempiras al pasar de L54,738 a L58,532.9 millones. Entre 2022 y 2023, las remuneraciones se incrementaron de 58,532.9 a 62,531.7 millones de lempiras, o sea L3,998.8 millones.

En el cuatrienio 2022-2025, de acuerdo con informes publicado por la Sefin, la masa salarial del gobierno central creció de 58,532.9 a 78,903.2 millones de lempiras, o sea L20,370.3 millones en cuatro años.

“Lo que hubo en los últimos dos años fue una contratación masiva de empleados, o sea activistas del partido Libre, lo que explica el crecimiento en el presupuesto de sueldos y salarios”, de acuerdo con lo explicado por una fuente técnica de la Secretaría de Finanzas.