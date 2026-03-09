Masa salarial del gobierno central se disparó en L8,486 millones en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La partida de sueldos y salarios del gobierno central registró cifras históricas de crecimiento en los últimos dos años, destacando el resultado de 2025.
Entre 2024-2025, la masa salarial se disparó de 70,417.4 a 78,903.2 millones de lempiras, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El crecimiento interanual fue de 8,485.8 millones de lempiras, la cifra más alta en la historia de la administración pública centralizada de Honduras. En el bienio 2023-2024, el pago de sueldos y salarios subió de 62,531.7 a 70,417.4 millones de lempiras, equivalente a L7,885.7 millones.
De 2021 a 2022, el pago de salarios aumentó en 3,704.9 millones de lempiras al pasar de L54,738 a L58,532.9 millones. Entre 2022 y 2023, las remuneraciones se incrementaron de 58,532.9 a 62,531.7 millones de lempiras, o sea L3,998.8 millones.
En el cuatrienio 2022-2025, de acuerdo con informes publicado por la Sefin, la masa salarial del gobierno central creció de 58,532.9 a 78,903.2 millones de lempiras, o sea L20,370.3 millones en cuatro años.
“Lo que hubo en los últimos dos años fue una contratación masiva de empleados, o sea activistas del partido Libre, lo que explica el crecimiento en el presupuesto de sueldos y salarios”, de acuerdo con lo explicado por una fuente técnica de la Secretaría de Finanzas.
Crecimiento
La creciente masa salarial ha alertado al nuevo Gobierno del presidente Nasry Asfura, ya que el 45.58% de las recaudaciones tributarias programadas para 2026 (187,937.2 millones de lempiras) serán destinados para masa salarial. La proyección del anterior gobierno para este ejercicio fiscal es erogar 86,676.5 millones de lempiras en remuneraciones de la administración pública centralizada.
Con el objetivo de contener el gasto salarial, el gobierno ha adoptado la decisión de liquidar varias instituciones públicas, las que se estiman emplean a cerca de 9,000 personas. Aún no se conoce el impacto de esa medida en el gasto corriente proyectado para 2026.