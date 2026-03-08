¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán?

La Asamblea de Expertos de Irán anunció el domingo la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de la República Islámica, tras la muerte de su padre, Alí Jameneí.
Con su elección, el clérigo de 56 años se convierte en la máxima autoridad política y religiosa del país, en medio de un escenario de creciente tensión con Estados Unidos y Israel.
Mojtaba Jameneí es el tercer líder supremo desde la instauración de la República Islámica tras la revolución de 1979, cargo que anteriormente ocuparon Ruhollah Jomeini entre 1979 y 1989, y posteriormente su padre, Alí Jameneí, quien gobernó desde 1989 hasta 2026.
El nuevo líder supremo nació en 1969 y es el segundo hijo del fallecido ayatolá. Cursó estudios de teología chiita y jurisprudencia islámica en la ciudad sagrada de Qom, considerada el principal centro de formación religiosa del país.
Durante años mantuvo un perfil público bajo y nunca ocupó cargos electos dentro del sistema político iraní. Sin embargo, analistas señalan que ejercía una fuerte influencia desde la oficina de su padre en Teherán, donde participaba en decisiones clave del aparato estatal y de seguridad.
Su posición dentro del círculo de poder lo llevó a ser considerado por algunos observadores como un “mini líder supremo”, debido a su cercanía con el liderazgo político y militar del país.
Mojtaba Jameneí mantiene estrechos lazos con la Guardia Revolucionaria de Irán, una de las instituciones más poderosas del país y clave en la estructura de seguridad y en la economía iraní.
Su postura política es identificada con la línea dura del sistema clerical, y durante años se ha mostrado contrario a los sectores reformistas que promueven un acercamiento con Occidente.
En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó al considerar que representaba al líder supremo en asuntos oficiales pese a no ocupar cargos formales dentro del Gobierno.
El ascenso de Mojtaba Jameneí se produce en un contexto de creciente confrontación regional y de ataques recientes entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que, según analistas, podría marcar una etapa de mayor confrontación en la política exterior iraní.
Dentro del sistema teocrático del país, el líder supremo es la máxima autoridad del Estado, con poder para definir la política general de la República Islámica, supervisar el programa nuclear, dirigir las fuerzas armadas y ejercer influencia sobre el presidente y el Parlamento.
Analistas internacionales advierten que el nuevo liderazgo enfrentará importantes desafíos, tanto por las tensiones externas como por el descontento interno dentro de Irán, mientras busca consolidar su poder al frente de uno de los sistemas políticos más influyentes de Medio Oriente.