Sacerdote de California es acusado de gastar fondos de la iglesia en viajes y burdeles

Un sacerdote fue arrestado en San Diego, California, Estados Unidos, acusado de malversar fondos de la iglesia que presuntamente utilizaba para viajes frecuentes y visitas a clubes nocturnos, además de enfrentar cargos por lavado de dinero que podrían superar el millón de dólares.
El religioso fue identificado como Emanuel Hana Shaleta, quien fue capturado el pasado 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando, según autoridades, intentaba salir del país.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, el sacerdote enfrenta múltiples cargos por delitos financieros, entre ellos desfalco, lavado de dinero y un agravante por delitos de cuello blanco. Actualmente permanece detenido en la Cárcel Central de San Diego con una fianza fijada en 125 mil dólares.
Las investigaciones señalan que el dinero presuntamente desviado provenía de donaciones de la Catedral Caldea de San Pedro, donde el religioso ejercía funciones.
El caso salió a la luz en agosto de 2025, cuando un representante de la iglesia presentó documentos que alertaban sobre posibles irregularidades financieras.
Según reportes de medios estadounidenses, el sacerdote también era investigado por realizar viajes frecuentes desde San Diego hasta la ciudad fronteriza de Tijuana, donde presuntamente visitaba clubes nocturnos.
Estas actividades habrían sido documentadas durante varios meses por un investigador privado, exagente del FBI.
Las autoridades sospechan que parte de los fondos de la iglesia pudo haber sido utilizado para financiar estos desplazamientos y gastos personales, mientras se analiza el posible desvío de al menos un millón de dólares.
Ante las acusaciones, Shaleta negó haber cometido irregularidades. Durante una misa celebrada el pasado 22 de febrero aseguró que nunca ha malversado dinero de la Iglesia y afirmó que las denuncias en su contra forman parte de una campaña mediática.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance del presunto fraude y establecer si existen más cargos relacionados con el caso.