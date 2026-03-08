  1. Inicio
Sacerdote de California es acusado de gastar fondos de la iglesia en viajes y burdeles

El sacerdote Emanuel Hana Shaleta fue arrestado en San Diego acusado de malversar fondos de la iglesia y lavar dinero que, según investigaciones, podría superar el millón de dólares

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 16:35
Sacerdote de California es acusado de gastar fondos de la iglesia en viajes y burdeles
1 de 10

Un sacerdote fue arrestado en San Diego, California, Estados Unidos, acusado de malversar fondos de la iglesia que presuntamente utilizaba para viajes frecuentes y visitas a clubes nocturnos, además de enfrentar cargos por lavado de dinero que podrían superar el millón de dólares.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El religioso fue identificado como Emanuel Hana Shaleta, quien fue capturado el pasado 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando, según autoridades, intentaba salir del país.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, el sacerdote enfrenta múltiples cargos por delitos financieros, entre ellos desfalco, lavado de dinero y un agravante por delitos de cuello blanco. Actualmente permanece detenido en la Cárcel Central de San Diego con una fianza fijada en 125 mil dólares.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Las investigaciones señalan que el dinero presuntamente desviado provenía de donaciones de la Catedral Caldea de San Pedro, donde el religioso ejercía funciones.

Foto: Redes sociales
5 de 10

El caso salió a la luz en agosto de 2025, cuando un representante de la iglesia presentó documentos que alertaban sobre posibles irregularidades financieras.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Según reportes de medios estadounidenses, el sacerdote también era investigado por realizar viajes frecuentes desde San Diego hasta la ciudad fronteriza de Tijuana, donde presuntamente visitaba clubes nocturnos.

Foto: Redes sociales
7 de 10

Estas actividades habrían sido documentadas durante varios meses por un investigador privado, exagente del FBI.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Las autoridades sospechan que parte de los fondos de la iglesia pudo haber sido utilizado para financiar estos desplazamientos y gastos personales, mientras se analiza el posible desvío de al menos un millón de dólares.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Ante las acusaciones, Shaleta negó haber cometido irregularidades. Durante una misa celebrada el pasado 22 de febrero aseguró que nunca ha malversado dinero de la Iglesia y afirmó que las denuncias en su contra forman parte de una campaña mediática.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance del presunto fraude y establecer si existen más cargos relacionados con el caso.

 Foto: Redes sociales
