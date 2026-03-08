Las calles de Madrid se llenan de morado en multitudinaria marcha del 8M

Las marchas reunieron a colectivos feministas, organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos que salieron al centro de la capital española para visibilizar diversas demandas relacionadas con la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Aquí las imágenes de la mega marcha.
Durante la jornada, las calles de la ciudad se llenaron de pancartas, consignas y banderas moradas, color que simboliza el movimiento feminista. Los manifestantes corearon mensajes que reclamaban mayores avances en igualdad y políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres.
Este año, la movilización estuvo marcada por la realización de dos manifestaciones principales, convocadas por diferentes colectivos feministas, lo que refleja algunas diferencias dentro del movimiento, aunque ambas compartieron el objetivo de reivindicar los derechos de las mujeres.
Una de las marchas inició en la zona de Atocha y avanzó por importantes avenidas del centro de la ciudad, mientras que la otra partió desde Cibeles con dirección hacia la Plaza de España, recorriendo también la emblemática Gran Vía.
Entre las principales demandas destacaron el rechazo a la violencia machista, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y el combate a la precariedad laboral que afecta especialmente a las mujeres.
Los manifestantes también denunciaron problemáticas como la explotación sexual y la necesidad de fortalecer las políticas de protección social para garantizar igualdad real en distintos ámbitos de la vida pública y privada.
Además de las reivindicaciones tradicionales del movimiento feminista, varias consignas hicieron referencia al contexto internacional, incluyendo llamados contra la guerra y advertencias sobre el avance de movimientos considerados contrarios a los derechos de las mujeres.
La participación incluyó mujeres de distintas generaciones, así como hombres que se sumaron a las movilizaciones en apoyo a la causa. Los organizadores señalaron que el objetivo es mantener viva la lucha por la igualdad y evitar retrocesos en derechos ya conquistados.
Las manifestaciones del 8 de marzo se han consolidado como una de las movilizaciones sociales más relevantes en España, con protestas que se replican cada año en numerosas ciudades del país para recordar que la lucha por la igualdad de género continúa.
En las movilizaciones se vio a algunos padres afectados por la violencia contra la mujer.