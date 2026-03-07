Lo que debes saber del ‘Escudo de las Américas’, alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado

Marco Rubio, que se pronunció en español frente a los mandatarios latinoamericanos, afirmó que ellos no son solo aliados de Estados Unidos, también son amigos. Sostuvo que son naciones que siempre responden cuando hay una necesidad. Rubio dijo que el objetivo es ayudar a desarrollarlos, a los países miembros del Escudo, en su economía y seguridad.