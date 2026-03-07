Lo que debes saber del ‘Escudo de las Américas’, alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este sábado la creación de una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles.
El mandatario estadounidense presentó el llamado 'Escudo de las Américas' durante una cumbre con doce aliados ideológicos de la región en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario.
La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles: "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó.
En el encuentro los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast
El 'Escudo de las Américas' estará supervisado por Kirsti Noem, quien recientemente fue destituida de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional.
El combate al narcotráfico no es el único objetivo de la coalición, también se enfocará en combatir la inmigración ilegal. "Vamos a trabajar con ustedes muy de cerca en el combate del tráfico de personas", dijo Trump, al mismo tiempo que aseguró buscará acuerdos con estos países para enviarles migrantes deportados.
Para algunos expertos, según la BBC, el Escudo también tendría el objetivo, no declarado, frenar la expansión de china por la región.
La Casa Blanca afirmó que la "Escudo de las Américas" tiene como objetivo la libertad, la seguridad y la prosperidad" de la región.
México, Brasil y Colombia quedaron fuera del "Escudo de las Américas", por el choque de la visión político con la Casa Blanca. Todos los miembros que participaron en la cumbre son de gobiernos de derecha.
"Escudo de las Américas" refleja la visión de Trump para la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, con un mayor énfasis en el hemisferio occidental. Además de aprovechar los recursos militares y de inteligencia estadounidenses como no se veía desde la Guerra Fría.
Marco Rubio, que se pronunció en español frente a los mandatarios latinoamericanos, afirmó que ellos no son solo aliados de Estados Unidos, también son amigos. Sostuvo que son naciones que siempre responden cuando hay una necesidad. Rubio dijo que el objetivo es ayudar a desarrollarlos, a los países miembros del Escudo, en su economía y seguridad.
Su creación coincide con el objetivo plasmado en la estrategia de seguridad de Trump de convertir a Latinoamérica en una esfera de influencia de Washington, recuperando la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".