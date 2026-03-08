Cortes de energía en Honduras este lunes 9 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará trabajos de mantenimiento en la red electrica este lunes 9 de marzo en el sector norte de Honduras.

A través de sus redes sociales, la estatal hondureña anunció en qué sectores del país habrá labores que interrumpirán el servicio por varias horas.