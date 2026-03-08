  1. Inicio
  2. · Honduras

Cortes de energía en Honduras este lunes 9 de marzo

A través de sus redes sociales, la estatal hondureña anunció en qué sectores del país habrá labores que interrumpirán el servicio por varias horas

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 19:15
Cortes de energía en Honduras este lunes 9 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará trabajos de mantenimiento en la red electrica este lunes 9 de marzo en el sector norte de Honduras.

A través de sus redes sociales, la estatal hondureña anunció en qué sectores del país habrá labores que interrumpirán el servicio por varias horas.

Listado de zonas afectadas

Subestación La Victoria de Choloma de 09:00 am a 03:00 pm

Hacienda San Antonio
Colonia Quinta Marta Elena
Urbanización Roca de Arios
​​​​​​Bodega Mundo Nuevo
Bodega América Cosmetic
Tecpro
Camas Dina
Internacional de Granos y Alimentos
Droguería Nacional

Calor de hasta 39 °C marcará el clima en Honduras esta semana

Subestación La Victoria de Choloma de 12:00 m a 03:00 pm

Residencial Roca de Arios
Residenciales Quintas Marta Elena
Camas Dina
Helados Yoysi
Tecpro
Promasa
Grupo América
Residencial Las Colinas
Colonia Monte Verde
Residencial Campisa I
Residencial Villas del Bosque
Colonia Monte Alegre
Colonia Juan Ramón Molina
Fibratex
Hermacasa
Industrias Molineras
Bachosa
Alutech Choloma
Crowley
Empacadora Cortés (Corsa)

Refuerzan controles en playas y actividades acuáticas previo a Semana Santa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias