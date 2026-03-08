Cortes de energía en Honduras este lunes 9 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará trabajos de mantenimiento en la red electrica este lunes 9 de marzo en el sector norte de Honduras.
A través de sus redes sociales, la estatal hondureña anunció en qué sectores del país habrá labores que interrumpirán el servicio por varias horas.
Listado de zonas afectadas
Subestación La Victoria de Choloma de 09:00 am a 03:00 pm
Hacienda San Antonio
Colonia Quinta Marta Elena
Urbanización Roca de Arios
Bodega Mundo Nuevo
Bodega América Cosmetic
Tecpro
Camas Dina
Internacional de Granos y Alimentos
Droguería Nacional
Subestación La Victoria de Choloma de 12:00 m a 03:00 pm
Residencial Roca de Arios
Residenciales Quintas Marta Elena
Camas Dina
Helados Yoysi
Tecpro
Promasa
Grupo América
Residencial Las Colinas
Colonia Monte Verde
Residencial Campisa I
Residencial Villas del Bosque
Colonia Monte Alegre
Colonia Juan Ramón Molina
Fibratex
Hermacasa
Industrias Molineras
Bachosa
Alutech Choloma
Crowley
Empacadora Cortés (Corsa)