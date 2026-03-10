  1. Inicio
Los futbolistas más guapos y talentosos que brillarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 promete no solo emocionantes partidos, sino también "deleitar la vista", ya que varios futbolistas destacan por su atractivo físico y carisma

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 15:47
1 de 18

En el Mundial 2026, el fútbol promete no solo mostrar habilidades y jugadas impresionantes en la cancha, sino también los rostros y figuras que robarán miradas. ¿Qué jugadores de los que estarán en la copa del mundo se perfilan como los más guapos? A continuación los detalles.

Foto: EL HERALDO
2 de 18

Entre los jugadores atractivos figura Jude Bellingham, de 22 años, la estrella del Real Madrid.

Foto: Instagram Jude Bellingham
3 de 18

Sus seguidoras opinan que su altura y su "sonrisa cautivadora" son parte de su atractivo físico. De hecho, se convirtió en la imagen de marcas como de lujo como Louis Vuitton y SKIMS.

Foto: Instagram Jude Bellingham
4 de 18

Desde Colombia llega Richard Ríos, de 25 años. Es una de las sensaciones del momento. Sus fanáticas resaltan su sonrisa y sus tatuajes, también afirman que su carisma es natural.

 Foto: Instagram Richard Ríos
5 de 18

El colombiano ha dejado un gran sabor de boca en el fútbol colombiano, debido a que obtuvo un rendimiento sobresaliente en las eliminatorias.

 Foto: Instagram Richard Ríos
6 de 18

En Alemania, Kevin Trapp, de 35 años de edad, se ha consolidado como un ícono de estilo.

 Foto: Instagram Kevin Trapp
7 de 18

Además de su destreza bajo los palos, su porte varonil y su faceta de modelo lo han convertido en uno de los futbolistas más admirados por su estilo impecable y su barba que le da un aire maduro y sofisticado. Las fanáticas lo consideran como uno de los jugadores "más lindos" rumbo a la copa del mundo.

Foto: Instagram Kevin Trapp
8 de 18

El argentino Rodrigo de Paul, de 31 años, es otro de los jugadores que figuran entre los más atractivos que estarán en el Mundial 2026.

Foto: Instagram Rodrigo de Paul
9 de 18

Rodrigo es reconocido por su presencia dominante y su estilo enérgico.

Foto: Instagram Rodrigo de Paul
10 de 18

El futbolista mexicano de 24 años de edad, Santiago Giménez, también es una de esas figuras que combinan físico y presencia en el campo de juego.

Foto: Instagram Santiago Giménez
11 de 18

Giménez, apodado "El Bebote", ha conquistado a la afición mexicana con su destreza y por su puesto, por su atractivo físico.

Foto: Instagram Santiago Giménez
12 de 18

Al otro lado del continente, Brasil aporta a Alisson Becker, un portero de 33 años, que deslumbra no solo por su seguridad bajo el arco, sino también por su atractivo masculino.

 Foto: Instagram Alisson Becker
13 de 18

Las fanáticas refieren que la belleza de los futbolistas brasileños siempre ha sido un complemento en su desempeño, y que Becker no es la excepción.

Foto: Instagram Alisson Becker
14 de 18

Cristiano Ronaldo, en la cima de la lista, continúa siendo un ícono de belleza y disciplina. A sus 41 años, sigue siendo considerado uno de los jugadores más atractivos del mundo.

 Foto: Instagram Cristiano Ronaldo
15 de 18

El argentino Paulo Dybala, de 32 años, con sus rasgos finos y mirada intensa, siempre aparece en los rankings de belleza.

Foto: redes sociales
16 de 18

Por su lado, el capitán húngaro Szoboszlai Dominik, de 25 años, ha ganado popularidad por su porte y estilo tanto dentro como fuera del campo.

 Foto: Instagram Szoboszlai Dominik
17 de 18

Las fanáticas auguran que el centrocampista en el Liverpool F. C brillará en la copa del mundo, no solo por su talento, sino también por su gran atractivo físico.

Foto: Instagram Szoboszlai Dominik
18 de 18

James Rodríguez, de 34 años, es uno de los íconos del fútbol sudamericano que se prepara para su "último baile" mundialista. Sus admiradoras opinan que su belleza es clásica y que su carisma lo mantienen en el corazón de los aficionados.

 Foto: Instagram James Rodríguez
