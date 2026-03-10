Los futbolistas más guapos y talentosos que brillarán en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, el fútbol promete no solo mostrar habilidades y jugadas impresionantes en la cancha, sino también los rostros y figuras que robarán miradas. ¿Qué jugadores de los que estarán en la copa del mundo se perfilan como los más guapos? A continuación los detalles.
Entre los jugadores atractivos figura Jude Bellingham, de 22 años, la estrella del Real Madrid.
Sus seguidoras opinan que su altura y su "sonrisa cautivadora" son parte de su atractivo físico. De hecho, se convirtió en la imagen de marcas como de lujo como Louis Vuitton y SKIMS.
Desde Colombia llega Richard Ríos, de 25 años. Es una de las sensaciones del momento. Sus fanáticas resaltan su sonrisa y sus tatuajes, también afirman que su carisma es natural.
El colombiano ha dejado un gran sabor de boca en el fútbol colombiano, debido a que obtuvo un rendimiento sobresaliente en las eliminatorias.
En Alemania, Kevin Trapp, de 35 años de edad, se ha consolidado como un ícono de estilo.
Además de su destreza bajo los palos, su porte varonil y su faceta de modelo lo han convertido en uno de los futbolistas más admirados por su estilo impecable y su barba que le da un aire maduro y sofisticado. Las fanáticas lo consideran como uno de los jugadores "más lindos" rumbo a la copa del mundo.
El argentino Rodrigo de Paul, de 31 años, es otro de los jugadores que figuran entre los más atractivos que estarán en el Mundial 2026.
Rodrigo es reconocido por su presencia dominante y su estilo enérgico.
El futbolista mexicano de 24 años de edad, Santiago Giménez, también es una de esas figuras que combinan físico y presencia en el campo de juego.
Giménez, apodado "El Bebote", ha conquistado a la afición mexicana con su destreza y por su puesto, por su atractivo físico.
Al otro lado del continente, Brasil aporta a Alisson Becker, un portero de 33 años, que deslumbra no solo por su seguridad bajo el arco, sino también por su atractivo masculino.
Las fanáticas refieren que la belleza de los futbolistas brasileños siempre ha sido un complemento en su desempeño, y que Becker no es la excepción.
Cristiano Ronaldo, en la cima de la lista, continúa siendo un ícono de belleza y disciplina. A sus 41 años, sigue siendo considerado uno de los jugadores más atractivos del mundo.
El argentino Paulo Dybala, de 32 años, con sus rasgos finos y mirada intensa, siempre aparece en los rankings de belleza.
Por su lado, el capitán húngaro Szoboszlai Dominik, de 25 años, ha ganado popularidad por su porte y estilo tanto dentro como fuera del campo.
Las fanáticas auguran que el centrocampista en el Liverpool F. C brillará en la copa del mundo, no solo por su talento, sino también por su gran atractivo físico.
James Rodríguez, de 34 años, es uno de los íconos del fútbol sudamericano que se prepara para su "último baile" mundialista. Sus admiradoras opinan que su belleza es clásica y que su carisma lo mantienen en el corazón de los aficionados.