Las parejas de los jugadores de la Selección Argentina que va rumbo al Mundial 2026

La Selección de Fútbol Argentina que estará en el Mundial 2026, se encuentra preparada para los encuentros que comenzarán a partir del 11 de junio. Además de entrenamiento y buena actitud, los deportistas cuentan con el apoyo de sus parejas. Pero, ¿quiénes son? A continuación los detalles.
Encabezando la lista, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, es reconocida como la "primera dama" del fútbol. Su presencia en los eventos y su cercanía con la selección de su país, refleja el apoyo a su compañero de vida, quien es catalogado como uno de los íconos del fútbol a nivel mundial.
Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, se destaca como influencer de fitness y estilo de vida, con gran repercusión en plataformas digitales.
Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez y profesora de educación física, aporta su experiencia en el ámbito deportivo y su apoyo emocional.
Ailén Cova, diseñadora de indumentaria y pareja de Alexis Mac Allister, combina su pasión por el deporte con su talento en la moda, acompañando al mediocampista en cada paso de su carrera.
Valentina Cervantes, que acompaña a Enzo Fernández desde sus inicios en River Plate, es una presencia constante en su vida personal y profesional, brindándole respaldo en momentos clave.
Caro Calvagni, influencer de vida saludable y pareja de Nicolás Tagliafico. Es reconocida por su estilo de vida activo y hábitos positivos tanto en redes como en la rutina diaria del futbolista.
Camila Galante, emprendedora y pareja de Leandro Paredes, combina su faceta empresarial con su apoyo incondicional, acompañando al mediocampista en su camino hacia el éxito internacional.
Oriana Sabatini, cantante y modelo, además de novia de delantero argentino Paulo Dybala, es una figura pública que combina su carrera artística con su rol de apoyo emocional. Recientemente, Sabatini dio a luz a la pequeña Gia.
Mandinha Martínez es diseñadora de interiores y pareja del Damián Emiliano Martínez Romero, más conocido como Dibu Martínez, quien figura como portero del Aston Villa de la Premier League.
Celeste Rey, novia de Nicolás Otamendi desde joven, ha sido un pilar de apoyo en la vida personal y profesional del defensor, acompañándolo en cada etapa.
Por último, Guadalupe "Wada" Ramón, bailarina y artista, es la pareja de Guido Rodríguez. Sus seguidores no solo admiran su talento artístico, sino también su apoyo al mediocampista en momentos importantes. Estas mujeres no solo acompañan a los futbolistas en los torneos, sino que también consolidan una red de apoyo que es admirada por la afición.