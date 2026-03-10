Bisnieta de reconocido exjugador enamora en redes sociales: ¿Quién es la linda chica?

Es bisnieta de famoso exfutbolista y en las últimas horas se ha descubierto su identidad. La bella chica que enamora en redes sociales.
Una de las personas que más se encarga de mantener vivo el legado del histórico Ferenc Puskás (1927-2006) es su bisnieta, Ane Puskás. El difunto delantero húngaro dejó una huella imborrable en el Real Madrid tras levantar 3 Copas de Europa, 5 Ligas consecutivas y una Copa Intercontinental en los años 50's.
La joven se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de confirmar que es la bisnieta de Puskás, y concedió una entrevista para el diario AS en la que rememoró los pequeños momentos que vivió con él.
"Se ha ido completando poco a poco. Tuve la suerte de conocerlo y guardo recuerdos muy cotidianos. Me acuerdo de estar en la casa de Budapest, sentada con mi bisabuelo en el sofá viendo la tele. Le encantaban las series del oeste, y ahí estaba yo, viéndolas con él, aunque muchas veces ni entendiera la trama", recuerda.
"También veía muchísimos partidos, repeticiones antiguas, de esas en blanco y negro. Podía pasarse horas viendo fútbol, y a mí me hacía gracia, porque se notaba que lo seguía viviendo con la misma pasión", añade.
Tras su retiro, Puskás dirigió a diversos equipos, incluyendo al Panathinaikos griego, con el que disputó una final de Copa de Europa, y al Colo-Colo en Chile por 11 meses, aunque se fue sin levantar un trofeo.
"Nos hablaba bastante de su carrera, de todo lo que había vivido como jugador y entrenador. No lo contaba como presumiendo, sino como alguien que simplemente comparte su historia. Hablaba de las ciudades donde jugó y dirigió, y decía que teníamos que ir a conocer muchos de esos sitios algún día, entre ellos Chile".
Ane se siente orgullosa por lo que logró su bisabuelo: "Con el tiempo, revisando archivos y escuchando a mi familia, he entendido otra parte de él. Me cuentan que era muy cariñoso, que adoraba a los niños. Por eso le gustaba tanto entrenar, porque no era sólo fútbol: era estar con la gente, enseñar, acompañar...".
"Muchos de los jugadores lo veían casi como una figura paterna. Al final, más allá de todo lo que representa en la historia del fútbol, para mí siempre será ese abuelo con el que compartía sofá, series del oeste y partidos eternos en blanco y negro. Esa es la imagen que más pesa en mí", explica.
Sobre la etapa de su bisabuelo por Chile: "En la casa de Budapest hemos encontrado varias prendas que utilizaba en esa época, incluso algunas que compró allí. Son pequeños detalles que te conectan con ese momento de su vida de una forma muy real. También han salido historias de cosas que vivió durante ese tiempo, y eso hace que Chile no sólo sea un dato en su carrera, sino una etapa con recuerdos concretos".
"El fútbol no se mide sólo en títulos. Ganar es importante, pero no siempre es lo único que deja huella. Entiendo perfectamente que haya dejado un recuerdo importante en Chile, porque al final su figura iba más allá de los resultados", apuntó.
"Ya era una leyenda como jugador, y el hecho de que una figura así dirigiera en Chile también tiene un valor simbólico. A veces lo que queda es la experiencia, la forma de trabajar, el trato con los jugadores, la pasión que transmitía... Si la gente allí lo recuerda con cariño, para mí eso ya dice mucho", sostuvo Ane.
Consultada si sabía de Colo Colo, la joven dijo: "Sé que es uno de los clubes más grandes e importantes de Chile, con mucha historia y una afición fuerte. Es un equipo con identidad y eso siempre me ha parecido especial, porque mi bisabuelo también conectaba mucho con clubes que tenían ese sentimiento detrás".
Y acerca de Chile: "Sé que es un lugar con una cultura muy rica y una relación muy apasionada con el fútbol. Siempre me ha llamado la atención que esté tan lejos de Hungría y que, aun así, mi bisabuelo formara parte de su historia futbolística durante un tiempo".
"Es bonito pensar que su carrera fue tan amplia, que llegó hasta el otro lado del mundo y que, de alguna manera, también dejó allí una parte de su historia. Me encantaría conocer Sudamericana y, dentro de esos países, Chile sería uno de ellos. Quisiera agregar algo más", cerró.
La bisniesta de Puskás está vinculada al marketing y es creadora de contenido. En su cuenta oficial de Instagram ya tiene más de 40 mil seguidores y actualmente reside en San Sebastián, España.