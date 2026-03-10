Histórico equipo hondureño regresaría a Liga Nacional: ¿Qué está pasando y cuál sería la vía?

Los amantes del fútbol en vilo luego de que se revelara información de un posible cambio en el formato de Liga Nacional que ahora se jugaría con 12 clubes. El histórico que podría regresar.
La temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras se está disputando con un formato atípico de 11 equipos.
Esta situación se originó luego de que el Platense ganara una demanda internacional ante la FIFA.
El club porteño reclamó irregularidades en su proceso de descenso ocurrido en temporadas anteriores.
Tras el fallo favorable, las autoridades del fútbol hondureño se vieron obligadas a reincorporar inmediatamente al Platense en la primera división.
Debido a que el campeonato ya estaba planificado con 10 clubes, la inclusión del equipo escualo provocó que el torneo actual se jugara con 11 participantes.
Este formato impar incluso ha llegado a generar complicaciones en el calendario y en la programación de cada jornada.
En medio de este escenario, el periodista Chaco Funes han revelado información sobre posibles cambios para la próxima campaña.
Según su reportes, el torneo que iniciará en julio de 2026 no continuará con 11 equipos.
La propuesta que gana fuerza es que el campeonato vuelva a modificarse y se dispute con 12 clubes, lo cual ya fue tema de conversación en los últimos años.
La idea buscaría equilibrar el calendario y evitar jornadas con equipos descansando.
Para completar el cupo número 12 se estaría analizando una invitación directa a un club histórico del país. El principal candidato sería el Club Deportivo Vida.
El conjunto rojo, uno de los tradicionales del fútbol hondureño, descendió recientemente tras una mala campaña y problemas económicos en la primera división.
Sin embargo, su peso histórico, su afición y su infraestructura lo colocan como fuerte aspirante para regresar mediante invitación.
De confirmarse la decisión, el Vida volvería a representar a la ciudad de La Ceiba en la máxima categoría del fútbol hondureño a partir de la temporada 2026-2027.