Así es la vida de Carlos 'Chino' Discua en EE UU: “Aquí le hacemos de todo”

Carlos “Chino” Discua detalló en un live de TikTok cómo se gana la vida en Estados Unidos y todos los esfuerzos que hace para sacar adelante a su familia. El exjugador de clubes como Olimpia, Motagua y Marathón tiene ya varios años en EE UU y esto precisó.
Carlos Discua es bastante activo en TikTok y hace lives junto a batallas junto a exjugadores hondureños o personas ligadas al fútbol, fue en esta plataforma donde le consultaron qué hace ahora.
Discua inició diciendo que siempre juega fútbol y participa en diversos torneos burocráticos en Estados Unidos, actualmente vive en Houston y viaja a otras ciudades a jugar.
Mediante el fútbol burocrático es que se agencia dinero para sacar adelante a su familia, aunque no solo se dedica a esto.
Discua también mencionó que compra y vende carros en Estados Unidos: “Si ocupa algún carrito solo escribame en privado y se lo conseguimos”, le dijo a uno de sus seguidores.
El otro trabajo que tiene el “Chino” Discua es entregar paquetes de Amazon. De hecho en un live que hizo este 10 de marzo él andaba haciendo entregas de paquetes. “Aquí le hacemos de todo”, dijo el zurdo.
Carlos Discua mencionó que tuvo que retirarse del fútbol profesional en 2019 y buscar mejores oportunidades en EE UU: “Es complicado en algunos clubes cuando no te pagan entonces uno tiene que velar por el bienestar de tu familia”.
Carlos Discua dijo que no le da pena entregar paquetes o vender carros para salir adelante en Estados Unidos, mientras tenga un trabajo honrado y saque adelante a su familia.
“Jugamos en varias ligas y ahí andamos ligados al fútbol, después de la pandemia tuvimos que ver cómo hacíamos para tener bien a la familia”, comentó en el live.
Carlos Discua se retiró en 2019 jugando en Liga de Ascenso con el equipo Cedritos FC, después tomó la decisión de irse a Estados Unidos donde radica específicamente en Houston.