Jóvenes hondureños que juegan con selecciones menores de Estados Unidos

Varios jóvenes hondureños han recibido la oportunidad en los últimos meses de representar a Estados Unidos, ¿quiénes son y por qué no se les llama con Honduras? Varias de estas promesas nacieron en territorio catracho y EE UU hoy se está robando el talento nacional.
Con la llegada del nuevo DT a Honduras, José Francisco Molina, se iniciará con un proceso de reclutar jugadores con dos o tres naciolidades y en Estados Unidos hay varios.
Keyrol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa, es parte del equipo Sub-21 de Liverpool de Inglaterra y juega para las inferiores de Estados Unidos. Francis Hernández adelantó que hablará con él para convencerlo que represente a la Bicolor. Ya jugó un Mundial Sub-17 con EE UU.
Cristopher Batiz (2011), joven nacido en Honduras que recientemente firmó contrato profesional con apenas 14 años en el filial del Seattle Sounders de la MLS. Es una de las grandes promesas del fútbol hondureño y ha sido convocado a campamentos de USA Sub-15.
Matías Flores nació en el 2012 y es delantero de 1.80m de padres hondureños. Recientemente fue convocado a un campamento de la Sub-14 de Estados Unidos. Juega en la Academia de Sporting Kansas City.
Victor Lambur nació en el 2012 y es mediocampista defensivo de padres hondureños, convocado recientemente a un campamento de la Sub-14 de Estados Unidos. Juega en la Academia de Charlotte FC.
Daniel Brown (2011), zurdo que juega de mediapunta o extremo derecho y recientemente debutó con la Selección Sub-15 de Estados Unidos. De madre hondureña y es parte de la Academia de Charlotte FC.
Óscar Avilez es un joven nacido en Choluteca que en las últimas semanas firmó contrato profesional con el DC United de la MLS. En febrero debutó con la Sub-16 de Estados Unidos.
Keyvan Figueroa, otro de los hijos de Maynor Figueroa, en 2024 tiene fue fichado por el Burnley de la Premier League. Tiene tres pasaportes (Honduras, EE UU e Inglaterra) y fue fichado por el equipo Sub-16, teniendo apenas 14 años. Se desempeña como delantero.
Joaquim Coulanges (2006), carrilero izquierdo de madre hondureña y que es parte del Atlético Ottawa de Canadá. Puede jugar para Canadá y Honduras.