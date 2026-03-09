¿Cómo comprar y cuánto valen los boletos para ver a Honduras vs Perú en España?

Este 9 de marzo se han anunciado los boletos para el partido amistoso entre Honduras y Perú en Madrid, España. Estos son los precios y cómo comprar si resides en territorio español.
Tras quedar eliminado del Mundial, Honduras jugará su primer duelo amistoso este 31 de marzo ante Perú en Madrid. La Bicolor solo jugará en la segunda fecha FIFA de marzo.
Honduras quedó segunda de su grupo por detrás de Haití y ni siquiera le ajustó para clasificar al repechaje intercontinental. Un gol fue la diferencia con Surinam, que terminó yendo al repechaje y Honduras fuera en segundo puesto.
Este será el debut del español José Francisco Molina como DT de Honduras. El partido ante Perú será a las 8:00 p.m., hora local, en el Estadio Ontime Butarque del Leganés.
¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprar? La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció que los boletos se pueden adquirir en la página: https://www.entradas.com/artist/peru-vs-honduras/?affiliate=93G
Perú también estrenará técnico y se trata del brasileño Mano Menezes que dirigió en su momento a la Selección de Brasil.
Perú tampoco clasificó al Mundial 2026 tras haber quedado novena con 12 puntos en la eliminatoria de Conmebol, mientras el séptimo puesto que clasificó a la repesca hizo 20 unidades (Bolivia).
La entrada más barata para el Honduras vs Perú en el estadio del Leganés es de 36.82 euros y el boleto más caro será de 101.82 euros.
Habrá entradas desde 36.82 euros, 41.82 euros, 56.82 euros, 66.82 euros, 81.82 euros y 101.82 en Vip Premium.
Honduras viajará el 23 de marzo a Madrid, conociendo la lista el 20 del presente mes. La Bicolor entrenará en la Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael (Segovia), una de la sedes del Atlético de Madrid de LaLiga española.