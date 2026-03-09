Hansi Flick en alerta por las bajas: Alineación del Barcelona ante Newcastle en Champions

Barcelona visita este martes al Newcatle por los octavos de final de la Champions League. Flick llega con bajas y así será su 11 titular.
Newcastle y Barcelona se miden este martes 10 de marzo a las 2 de la tarde (hora de Honduras) por el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League: así es el posible XI titular de los culés.
Portero: Joan García – Titular indiscutible en el torneo local, el guardameta es el hombre de confianza del técnico bajo los tres postes. Sus grandes reflejos tendrán que salir a flote para evitar una derrota de visita.
Lateral izquierdo: Gerard Martín – Ha aprovechado las oportunidades del técnico, asentándose en la parte baja y sumando más de mil minutos en la temporada.
Defensa: Pau Cubarsí – Catalogado como el mejor pasador del continente, el joven de 19 años se ha convertido en toda una garantía. Pese a su juventud ya ha demostrado una gran madurez.
Defensa: Ronald Araújo – Con las bajas en la parte baja, el uruguayo entraría al quite. Su potencia física y estatura ayudará en el choque de cuerpo y juego aéreo.
Lateral derecho: Erick García – Con Jules Koundé lesionado, está la posibilidad de poner a Joao Cancelo, pero también la de recurrir al zaguero, gracias a su salida con el balón y capacidad para interpretar el juego.
Pivote: Marc Bernal – Atraviesa un gran presente, pues ha hecho olvidar por momentos a Frenkie de Jong, esto debido a que suma cinco contribuciones de gol en apenas 700 minutos de juego divididos en 25 partidos.
Mediocentro: Pedri González – Muchos han arrojado elogios al talentoso centrocampista. Su visión de juego será vital para poder hacer daño al rival.
Mediocentro: Dani Olmo – Versátil e inteligente para aprovechar los movimientos de sus compañeros. Sabe controlar el juego, así que también es otra pieza clave.
Extremo izquierdo: Raphinha Dias – Otro al cual se debe seguir de cerca porque puede hacer daño en cualquier instante, a pesar de que sus números en la presente Champions han sido bajos.
Delantero: Ferrán Torres – Aunque Robert Lewandowski estaría disponible portando una mascarilla, es posible que el 'Tiburón' iniciaría desde el pitazo inicial. Lleva dos tantos en seis partidos del torneo.
Extremo derecho: Lamine Yamal – La esperanza de la afición culé para ganar el título está puesta en el joven de 18 años. En seis choques del torneo ha convertido tres goles y tres asistencias.
OPCIÓN - Robert Lewandowski: El delantero polaco se encuentra convocado y listo para jugar ante Newcastle, pero se espera de que entre de cambio porque viene saliendo de una lesión y tendría que jugar con una máscara protectora.
BAJA: Jules Koundé se trató de una lesión "en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo". Aunque el club señaló que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione, el periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que se estima que se pierda algunas semanas
BAJA: Alejandro Baldé sufrió "una lesión bíceps femoral distal del muslo izquierdo". En este caso, el club señaló que, según los resultados de los exámenes, la recuperación tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que el defensa español podrá regresar a principios de abril, hasta después de la Fecha FIFA de marzo.
BAJA: Se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.
BAJA: Frenkie De Jong sufrió una rotura de bíceps distal de la pierna derecha, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas .
BAJA: Gavi sufrió un pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha a finales del mes de septiembre del año pasado, pero para su fortuna ha regresado a los entrenamientos del equipo en lo que recibe el alta médica, sin embargo, viajó a Inglaterra con todo el plantel, pero no se espera que juegue.