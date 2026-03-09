Jugadores hondureños que han sido castigados por el uso de drogas y otras sustancias

El tema del consumo de drogas en el fútbol hondureño ha aparecido en distintas ocasiones dentro del entorno de la Liga Nacional de Honduras.
Uno de los factores que ha alimentado el debate es la ausencia constante de controles antidopaje en algunas etapas del campeonato.
El consumo de marihuana ha sido una de las sustancias más mencionadas cuando se habla de este problema en el fútbol.
La polémica volvió a tomar fuerza en las últimas horas tras declaraciones del técnico Héctor Vargas.
En una entrevista con EL HERALDO, el entrenador argentino aseguró que el consumo de drogas existe en el fútbol nacional.
Vargas afirmó que el problema no solo ocurre en el fútbol profesional, sino también en divisiones inferiores.
El técnico dijo que durante su carrera en Honduras encontró casos de consumo dentro de equipos donde trabajó.
Incluso explicó que en algunos clubes aplicó controles internos cada 15 días para detectar sustancias.
Según relató, en esas pruebas algunos jugadores llegaron a dar positivo. Vargas considera que sería importante que regresen los controles antidoping oficiales en el fútbol hondureño.
Ante las declaraciones de "El Rey Midas", te mostramos los casos más sonados del uso de sustancias en jugadores hondureño.
Óscar Lagos – El futbolista catracho dio positivo por marihuana y cocaína en un control antidopaje durante la Copa América 2001, por lo que fue inhabilitado del torneo y su caso fue remitido a organismos disciplinarios.
Durante varios años, lastimosamente estuvo perdido en las sustancia, hasta que afortunadamente pudo salir de ese mundo.
Jorge Jesús Cardona – El futbolista de Platense dio positivo por marihuana en 2014 en una prueba antidopaje y recibió una sanción inicial de dos años que luego fue reducida a un año.
El castigo comprendió desde el 18 de diciembre de 2013 que fue cuando la Comisión determinó suspenderlo de toda actividad deportiva, hasta la misma fecha de 2015.
Además, otros jugadores han sido castigados por dopaje, pero por otro tipo de sustancia y no por drogas como tal.
Sergio Mendoza – Fue suspendido por la FIFA por un año tras dar positivo por la sustancia prohibida clostebol antes de un partido de eliminatorias mundialistas rumbo a Copa Mundial de la FIFA 2010.
Wisdom Quaye – Recibió una suspensión de 18 meses tras dar positivo por clostebol, sustancia prohibida por el reglamento antidopaje del fútbol.
Henry Figueroa – Fue suspendido dos años por violar normas antidopaje luego de negarse a realizar una prueba oficial, lo que se considera infracción al reglamento.