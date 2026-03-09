Héctor Vargas revela la millonada que ganó Olimpia al vender a Elis y “Choco” Lozano

Héctor Vargas. extécnico de Olimpia, reveló los millones que ganó Olimpia por las ventas de Alberth Elis y Anthony Lozano. Vargas dijo que él tuvo mucho que ver en esas ventas y dejó pequeños dardos.
Lozano y Elis brillaron en la Sub23 que clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016, aunque Lozano desde muy temprano empezó a dejarle dinero a Olimpia cuando se fue con 17 años a España.
Héctor Vargas dialogó el EL HERALDO y se refirió a todo lo que le dejó a Olimpia en su paso, DT que comandó al conjunto merengue desde el 2014 al 2017.
Con Olimpia ganó cinco títulos, tres de ellos siendo trofeos de Liga Nacional. En la entrevista dijo que debutó a varios futbolistas en Olimpia y dejó un equipo armado a Pedro Troglio.
En el 2017 fue la venta del “Choco” Lozano al Barcelona B de la segunda división de España, previo a estar a préstamo con el Tenerife, también de segunda.
En tanto, en 2016 Olimpia vendió a Alberth Elis al Monterrey de México y en ese momento se manejó que Olimpia cobró unos 52 millones de lempiras.
La venta de Lozano al Barcelona B representó unos 43.8 millones de lempiras, y en ese meses los blancos volvieron a cobrar por el traspaso del “Choco” del Barcelona B al Girona.
Por ese traspaso al Girona el Olimpia cobró al menos 5 millones de lempiras por haberse dejado un porcentaje en la siguiente transferencia.
5.8 millones en diciembre de 2017 cobró Olimpia por el traspaso de Elis del Monterrey al Houston Dynamo, al también dejarse un porcentaje en la siguiente transacción. “Con la venta de Elis y la venta de Choco Lozano ahí Olimpia ganó más de 100 millones de lempiras”, dijo Vargas.
“El equipo que tuvo Troglio lo armé yo, fue un proyecto en Olimpia. Ahí te puedo decir a quién hice debutar: desde Patón Mejía, Chirinos, Pinto, Benguché, Carlitos Pineda. Así que la base de todo lo que Troglio logró lo hice yo con el Olimpia. Le hice ganar más de 100 millones de lempiras a Olimpia, cosa que no hizo ningún técnico”, sentenció.