¿Habrá presencia de ICE en los estadios del Mundial 2026 en EE. UU.?

Algunos políticos y organizaciones civiles han expresado preocupación por el impacto que podría tener en aficionados extranjeros

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 11:34
1 de 15

El tema de la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Mundial 2026 ha generado debate entre aficionados y autoridades.

 Fotos: Cortesía.
2 de 15

El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero la mayoría de partidos se jugarán en territorio estadounidense.
3 de 15

Funcionarios estadounidenses han confirmado que ICE formará parte del dispositivo general de seguridad del evento.
4 de 15

La agencia participará junto a otras entidades federales, estatales y locales encargadas de proteger grandes eventos internacionales.
5 de 15

Su intervención estaría enfocada principalmente en labores de inteligencia e investigaciones relacionadas con seguridad.
6 de 15

Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre cómo será su presencia específica dentro o alrededor de los estadios.
7 de 15

Algunos políticos y organizaciones civiles han expresado preocupación por el impacto que podría tener en aficionados extranjeros y comunidades migrantes.
8 de 15

Temen que la presencia de agentes migratorios pueda generar temor entre personas que quieran asistir a los partidos.
9 de 15

Incluso existe inquietud de que algunos visitantes puedan enfrentar interrogatorios o revisiones migratorias.
10 de 15

Otros expertos aseguran que la función de ICE sería parte de un amplio operativo de seguridad para prevenir delitos y amenazas internacionales.
11 de 15

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y millones de aficionados viajando a Norteamérica.
12 de 15

Por esa razón, el gobierno estadounidense ha diseñado un plan de seguridad coordinado entre múltiples agencias federales.
13 de 15

Entre las medidas previstas también se incluyen sistemas tecnológicos, control fronterizo reforzado y vigilancia en eventos masivos.
14 de 15

A pesar de las confirmaciones sobre su participación en la seguridad, todavía no está claro si ICE realizará operativos migratorios en los estadios.
15 de 15

Mientras se acerca el Mundial, autoridades y organizadores continúan trabajando para garantizar que el torneo se desarrolle con seguridad y sin afectar la experiencia de los aficionados.
