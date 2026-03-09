¿Habrá presencia de ICE en los estadios del Mundial 2026 en EE. UU.?

El tema de la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Mundial 2026 ha generado debate entre aficionados y autoridades.
El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero la mayoría de partidos se jugarán en territorio estadounidense.
Funcionarios estadounidenses han confirmado que ICE formará parte del dispositivo general de seguridad del evento.
La agencia participará junto a otras entidades federales, estatales y locales encargadas de proteger grandes eventos internacionales.
Su intervención estaría enfocada principalmente en labores de inteligencia e investigaciones relacionadas con seguridad.
Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre cómo será su presencia específica dentro o alrededor de los estadios.
Algunos políticos y organizaciones civiles han expresado preocupación por el impacto que podría tener en aficionados extranjeros y comunidades migrantes.
Temen que la presencia de agentes migratorios pueda generar temor entre personas que quieran asistir a los partidos.
Incluso existe inquietud de que algunos visitantes puedan enfrentar interrogatorios o revisiones migratorias.
Otros expertos aseguran que la función de ICE sería parte de un amplio operativo de seguridad para prevenir delitos y amenazas internacionales.
El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y millones de aficionados viajando a Norteamérica.
Por esa razón, el gobierno estadounidense ha diseñado un plan de seguridad coordinado entre múltiples agencias federales.
Entre las medidas previstas también se incluyen sistemas tecnológicos, control fronterizo reforzado y vigilancia en eventos masivos.
A pesar de las confirmaciones sobre su participación en la seguridad, todavía no está claro si ICE realizará operativos migratorios en los estadios.
Mientras se acerca el Mundial, autoridades y organizadores continúan trabajando para garantizar que el torneo se desarrolle con seguridad y sin afectar la experiencia de los aficionados.