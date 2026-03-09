Clubes de Liga de Ascenso de Honduras con nombres de clubes europeos y de América

En la Liga de Ascenso de Honduras hay varios clubes con nombres de equipos de Europa y de América, ¿los conoces todos? Algunos de ellos nacieron recientemente en el balompié nacional.
Pumas: equipo Las Vegas, Santa Bárbara, que tiene el mismo nombres de los Pumas de México. Está en el grupo C junto al Parrillas One.
FAS: equipo de San Lorenzo, Valle, que emula al FAS de El Salvador y está en el grupo E junto a clubes como Independiente de Siguatepeque.
Estrella Roja: club de Danlí, El Paraíso, que es el actual campeón de Liga de Ascenso y ya con medio boleto a Liga Nacional. Está en el grupo F.
Arsenal SAO: equipo de Cantarranas, Francisco Morazán, que emula el nombre del Arsenal de Inglaterra. Están en el mismo grupo del Estrella Roja, campeón de ascenso.
Boca Juniors: originario de Tocoa, Colón, y está sembrado en el grupo A junto a la Real Sociedad y Social Sol. Emulan el nombre del mítico Boca Juniors de Argentina.
Real Sociedad: originario de Tocoa, Colón, y siendo subcampeón en Honduras en varias oportunidades. Nombre igual al de la Real Sociedad de España.
Roma FC: este equipo es de Sonaguera, Colón, y de los últimos en llegar a la Liga de Ascenso. Está en el grupo A junto a la Real Sociedad. Su nombre es igual al de la Roma de Italia.
Independiente: juegan sus partidos en Siguatepeque y ya han peleado el ascenso a Liga Nacional, nombre igual al Independiente de Argentina.
Juventus: club de Roatán que emula a la Juventus de Italia, están en el grupo A, también con la Real Sociedad.
Sampdoria FC: otro equipo de Sonaguera, Colón, que copió su nombre al Sampdoria de Italia. Actualmente son últimos en el grupo A que lidera Boca Juniors.
Cruz Azul de Opoa: institución de San Juan de Opoa, Copán, que copia el nombre del Cruz Azul de México y está en el grupo D que lidera Deportes Savio. Otro equipo en Honduras con nombre de institución europea es el Gimnástico de Tegucigalpa, que copia al Gimnástico de España.