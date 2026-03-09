  1. Inicio
Clubes de Liga de Ascenso de Honduras con nombres de clubes europeos y de América

Varios clubes en Liga de Ascenso de Honduras copiaron nombres de equipos de Italia y hasta de El Salvador

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 11:14
1 de 12

En la Liga de Ascenso de Honduras hay varios clubes con nombres de equipos de Europa y de América, ¿los conoces todos? Algunos de ellos nacieron recientemente en el balompié nacional.

Foto: El Heraldo
2 de 12

Pumas: equipo Las Vegas, Santa Bárbara, que tiene el mismo nombres de los Pumas de México. Está en el grupo C junto al Parrillas One.

Foto: Cortesía redes
3 de 12

FAS: equipo de San Lorenzo, Valle, que emula al FAS de El Salvador y está en el grupo E junto a clubes como Independiente de Siguatepeque.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

Estrella Roja: club de Danlí, El Paraíso, que es el actual campeón de Liga de Ascenso y ya con medio boleto a Liga Nacional. Está en el grupo F.

Foto: Cortesía redes
5 de 12

Arsenal SAO: equipo de Cantarranas, Francisco Morazán, que emula el nombre del Arsenal de Inglaterra. Están en el mismo grupo del Estrella Roja, campeón de ascenso.

Foto: Cortesía redes
6 de 12

Boca Juniors: originario de Tocoa, Colón, y está sembrado en el grupo A junto a la Real Sociedad y Social Sol. Emulan el nombre del mítico Boca Juniors de Argentina.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

Real Sociedad: originario de Tocoa, Colón, y siendo subcampeón en Honduras en varias oportunidades. Nombre igual al de la Real Sociedad de España.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

Roma FC: este equipo es de Sonaguera, Colón, y de los últimos en llegar a la Liga de Ascenso. Está en el grupo A junto a la Real Sociedad. Su nombre es igual al de la Roma de Italia.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

Independiente: juegan sus partidos en Siguatepeque y ya han peleado el ascenso a Liga Nacional, nombre igual al Independiente de Argentina.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

Juventus: club de Roatán que emula a la Juventus de Italia, están en el grupo A, también con la Real Sociedad.

Foto: Cortesía redes
11 de 12

Sampdoria FC: otro equipo de Sonaguera, Colón, que copió su nombre al Sampdoria de Italia. Actualmente son últimos en el grupo A que lidera Boca Juniors.

Foto: Cortesía redes
12 de 12

Cruz Azul de Opoa: institución de San Juan de Opoa, Copán, que copia el nombre del Cruz Azul de México y está en el grupo D que lidera Deportes Savio. Otro equipo en Honduras con nombre de institución europea es el Gimnástico de Tegucigalpa, que copia al Gimnástico de España.

Foto: Cortesía redes
