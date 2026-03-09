Mundial 2026: La Selección que reemplazaría a Irán si no asiste a la Copa del Mundo

En caso de que Irak consiga su clasificación al Mundial de 2026, la plaza vacante podría recaer por defecto en los Emiratos Árabes Unidos, el siguiente país asiático mejor ubicado que aún no cuenta con un lugar en la fase final. Los Blancos cayeron precisamente ante Irak en el playoff que otorgaba el derecho de disputar la repesca internacional en busca de un boleto para la Copa del Mundo.