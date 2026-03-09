Mundial 2026: La Selección que reemplazaría a Irán si no asiste a la Copa del Mundo

La Selección de Irán podría no jugar el Mundial 2026 tras el conflicto en el Medio Oriente y los roces con Estados Unidos. Diversos reportes indican que los iraníes terminaría declinando y se conoce el nombre de la Selección Nacional que entraría en su lugar.
Irán se clasificó al Mundial de 2026 como uno de los ocho equipos de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que obtuvieron su boleto directo al torneo. Sin embargo, su participación en la justa mundialista se encuentra en duda debido a los recientes acontecimientos geopolíticos, luego de que Estados Unidos e Israel realizaran ataques en territorio iraní.
Por ahora, se desconoce si la selección de Irán —que fue sorteada en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto— podrá participar en el torneo o si su lugar será ocupado por otra selección.
El reglamento de la FIFA es poco específico respecto a la sustitución de un equipo ya clasificado a la fase final, pues se limita a señalar que el organismo tiene “plena discreción” para “tomar cualquier medida que considere necesaria” y que “podrá decidir sustituir a la federación miembro participante en cuestión por otra federación”.
La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 quedó en duda tras la muerte de Ali Khamenei, líder supremo iraní, en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel. Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, reconoció las dificultades para que el equipo nacional asista a la cita mundialista.
A tres meses del inicio del torneo, la posible retirada de Irán mantiene en alerta a la FIFA y a las federaciones clasificadas. El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, indicó que el organismo monitorea el conflicto y que aún es temprano para definir medidas o consecuencias, aunque mantienen reuniones de evaluación constantes.
El clima de tensión afecta la preparación de los equipos y plantea dudas sobre la seguridad y la logística para el desarrollo normal del torneo. El conflicto también repercute en la relación entre las federaciones involucradas y las autoridades gubernamentales de los países anfitriones.
Irak fue el equipo asiático que obtuvo el medio boleto rumbo al Mundial de 2026. La selección conocida como Los Leones de Mesopotamia deberá enfrentarse al ganador de la serie entre Bolivia y Surinam en el repechaje por un lugar en la justa mundialista.
En caso de que los iraquíes queden eliminados en esta instancia, la FIFA podría considerar otorgarles el cupo vacante que dejaría Irán.
En caso de que Irak consiga su clasificación al Mundial de 2026, la plaza vacante podría recaer por defecto en los Emiratos Árabes Unidos, el siguiente país asiático mejor ubicado que aún no cuenta con un lugar en la fase final. Los Blancos cayeron precisamente ante Irak en el playoff que otorgaba el derecho de disputar la repesca internacional en busca de un boleto para la Copa del Mundo.