Real Madrid quiere fichar al peor enemigo de Vinicius: La difícil decisión que tomó Florentino

Real Madrid ha tomado la decisión final con el fichaje que quiere para el mercado de verano. Es Balón de Oro, pero tiene este inconveniente con Vinicius.
Desde el entorno de la institución blanca, ya se preparan para encarar el próximo mercado de fichajes, por lo que ya tienen nombres sobre la mesa.
Sin embargo, una de las zonas que planea reforzar es el mediocampo, área que se fue debilitando con las salidas de Kroos y Modric, además de las eventuales bajas por lesiones.
En España revelaron que había un nombre que sonaba en el entorno del Real Madrid: se trataba de un ganador del Balón de Oro.
Hablamos de un viejo conocido en Madrid. El nombre de Rodri comenzó a sonar y ya la institución ha tomado una decisión con respecto a un posible futuro refuerzo.
Rodri es recordado por obtener el Balón de Oro 2024, mismo que le ganó a Vinicius en aquel entonces.
Desde entonces, el jugador español se ha mantenido con varias lesiones y actualmente está recuperando su nivel con el Manchester City.
De hecho, el equipo y el futbolista se verán las caras por primera vez desde esa entrega al Balón de Oro y lo hará en los octavos de final de la Champions.
Con ese panorama, desde España han revelado la postura del Real Madrid con respecto a un posible fichaje de Rodri.
Diario AS revela que el Real Madrid no tiene en sus planes el nombre del jugador español. El club sueña con un futbolista que le de orden en el mediocampo, pero Rodri no encaja en su plan a futuro.
La institución que preside Florentino Pérez no tiene al centrocampista en su lista de objetivos para la próxima temporada y actualmente valoran otros nombres.
Y es que, el objetivo del Real Madrid es invertir en jóvenes futbolistas y ficharlos a largo plazo por un menor costo, tal y como ha venido haciendo en pasados mercados.
Ahí uno de los problemas para traer a Rodri, ya que cuenta con 29 años. Desde el Madrid no buscan gastar millonadas por jugadores de avanzada edad y ponen como objetivo invertir en talentos jóvenes.
Adam Wharton, Kees Smit o Vitinha, son algunos de los nombres que han sonado desde el entorno del club, pero este último ya ha dejado su clara postura de mantenerse en el PSG.
Rodri entrará en su última temporada de contrato con el Manchester City y en el cuadro inglés ven con buenos ojos una renovación. Aunque la decisión del jugador dependerá del futuro de Guardiola en el banquillo del club.
“Está muy a gusto donde está. Comprenderéis la reserva natural en estas circunstancias. No sé nada y además lo digo de verdad. No sé nada, la historia se tiene que escribir”, reveló Antonio Hernández, padre del centrocampista en los Premios Nacionales del Deporte.
En esta temporada, el Real Madrid ha sufrido múltiples bajas de figuras como Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Dani Ceballos, Militao y David Alaba, por mencionar algunos. El club planea reforzarse de cara a la próxima temporada.