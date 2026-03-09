  1. Inicio
Batalla campal en partido de fútbol deja 23 expulsados: las impactantes imágenes de la pelea

Durante el enfrentamiento hubo golpes, puñetazos y patadas a lo largo de todo el campo

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 08:44
Penosas imágenes le dan la vuelta al mundo, luego de que se desencadenara una batalla campal en la final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro. Un total de 23 jugadores se fueron expulsados.

Fotos: Cortesía.
La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputada en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, terminó marcada por una pelea generalizada sobre el césped.
El incidente ocurrió justo antes del final del partido y provocó un caos total entre jugadores de ambos equipos.
Debido a la magnitud del tumulto, el árbitro tuvo que sancionar el encuentro con 23 tarjetas rojas.
Esta cifra se convirtió en un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño.
La marca anterior era de 22 expulsiones en el partido entre Portuguesa y Botafogo del torneo Río-Sao Paulo de 1954.
En el momento del altercado, el Cruzeiro ganaba 1-0 gracias a un gol de Kaio Jorge al minuto 60.
La pelea comenzó tras una disputa por el balón entre el mediocampista Christian, del Cruzeiro, y el portero Everson, del Atlético Mineiro.
Ambos futbolistas se encararon y desataron el primer choque físico dentro del área.
A partir de ese momento se produjo una enorme trifulca que involucró a jugadores de ambos equipos.
Durante el enfrentamiento hubo golpes, puñetazos y patadas a lo largo de todo el campo.
La pelea comenzó cerca de una portería y se extendió prácticamente hasta la otra meta.
El árbitro Matheus Candaçan no pudo mostrar las tarjetas en el momento debido al descontrol del tumulto.
Tras el partido decidió expulsar a 23 futbolistas por su participación en la pelea.
Entre las sanciones destacaron las de Christian, por golpear a Everson con la espinilla en la cabeza, y la del portero por responder con una agresión de rodilla en el rostro.
Todos los jugadores expulsados deberán cumplir sus sanciones en la próxima edición del Campeonato Mineiro.
