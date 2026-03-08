Jugador es llevado de emergencia, decomisan armas, Miss es captada y sorpresa a Espinel

Un verdadero partidazo se vivió en el estadio Nacional de Tegucigalpa entre Olimpia y Real España, pero hubo momentos que muchos no se percataron por estar concentrados en el juego
Onán Rodríguez, ahora portero del Olimpia, no dejó escapar la oportunidad de saludar a sus ex compañeros en el Real España.
Yustin Arbeloda se fue expulsado en los últimos minutos, cuando iba para el camerino fue saludado por Gonzalo Ritacco.
Otra mala noticia para el Real España, el viernes fue operado de la rodrilla Nixon Cruz, ahora se lesiona Antony García y todo indica que pasaría por el quirófano porque se quejaba de dolor en su mano.
Antes de ser llevado a un hospital, García recibió falta dentro del área y se sancionó penal a favor del Real España.
Eduardo Espinel no oculta su malestar por el trabajo realizado por Olimpia este torneo, no gana los clásicos.
En el palco del estadio Nacional estuvo el nuevo técnico de la selección de Honduras, José Francisco Molina, ya observa los partidos de Liga Nacional.
Olimpia buscó la manera de hacer este partido una fiesta y el león no podía faltar en el Nacional
Sirey Morán, la modelo hondureña y presentadora de televisión, ganadora del Miss Honduras Universo 2016 estuvo presente en el Nacional apoyando al equipo de sus amores.
Este aficionado fue detenido afuera del estadio Nacional antes de iniciar el partido entre Olimpia y Real España.
Y en El Durazno se realizó un retén vehicular, se detuvieron dos buses donde se trasladaban los aficionados de la barra Mega Locos del Real España, a quienes se les encontró cuatro armas de fuego.
Espinel fue sorprendido al final del partido por aficionados del Olimpia que pese a que los resultados no son los mejores, se quedaron esperándolo para pedir autográfo.