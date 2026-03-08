  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia

Aficionados de la barra Mega Locos viajaban a Tegucigalpa para el partido del Olimpia ante el Real España, pero antes de llegar fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 18:10
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
1 de 12

Aunque no se reportaron personas detenidas, el decomiso de las armas evitó que pudieran generarse actos de violencia asociados a las barras de aficionados organizados infiltradas por delincuentes.

 Foto: Estalin Irias
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
2 de 12

El Real España viajó desde San Pedro Sula, Cortés, rumbo a Tegucigalpa, Francisco Morazán para partido ante el Olimpia.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
3 de 12

El Real España se juega el liderato del torneo Clausura, de salir victorioso en la capital, recupera el liderato del torneo Clausura.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
4 de 12

Por lo que sus aficionados andan más que emocionados y un buen grupo viajaba desde la ciudad industrial a la capital de la república para estar presentes en el partido.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
5 de 12

Como es normal, siempre aficionados de los equipos viajan a diferentes ciudades a apoyar y se van en autobús privados.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
6 de 12

Real España es uno de los equipos grandes del fútbol hondureño y siempre un grupo de aficionados de la bara "Mega Locos" viajan a apoyar a los aurinegros.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
7 de 12

Esta vez han sido detenidos por elementos de la Policía Nacional en un retén vehicular y luego realizaron una inspección al autobúes.

Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
8 de 12

Los buses que trasladaban aficionados del Real España fueron detenidos en el retén y pidieron que se bajaran del mismo para realizar los trabajos de revisión.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
9 de 12

Los trabajos realizados por agentes de la Policía Nacional fueron en la carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
10 de 12

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego, dos pistolas y dos revólveres, junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
11 de 12

Aunque no se reportaron personas detenidas, el decomiso de las armas evitó que pudieran generarse actos de violencia asociados a las barras de aficionados organizados infiltradas por delincuentes.
Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia
12 de 12

Estas fueron las armas que se encontraron en los autobuses que trasladaban a los aficionados de la barra Mega Locos, no hubo personas detenidas porque no la portaba nadie.

Cargar más fotos