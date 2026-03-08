Decomisan armas de fuego a aficionados del Real España previo a partido ante Olimpia

Aunque no se reportaron personas detenidas, el decomiso de las armas evitó que pudieran generarse actos de violencia asociados a las barras de aficionados organizados infiltradas por delincuentes.
El Real España viajó desde San Pedro Sula, Cortés, rumbo a Tegucigalpa, Francisco Morazán para partido ante el Olimpia.
El Real España se juega el liderato del torneo Clausura, de salir victorioso en la capital, recupera el liderato del torneo Clausura.
Por lo que sus aficionados andan más que emocionados y un buen grupo viajaba desde la ciudad industrial a la capital de la república para estar presentes en el partido.
Como es normal, siempre aficionados de los equipos viajan a diferentes ciudades a apoyar y se van en autobús privados.
Real España es uno de los equipos grandes del fútbol hondureño y siempre un grupo de aficionados de la bara "Mega Locos" viajan a apoyar a los aurinegros.
Esta vez han sido detenidos por elementos de la Policía Nacional en un retén vehicular y luego realizaron una inspección al autobúes.
Los buses que trasladaban aficionados del Real España fueron detenidos en el retén y pidieron que se bajaran del mismo para realizar los trabajos de revisión.
Los trabajos realizados por agentes de la Policía Nacional fueron en la carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno.
Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego, dos pistolas y dos revólveres, junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva.
Estas fueron las armas que se encontraron en los autobuses que trasladaban a los aficionados de la barra Mega Locos, no hubo personas detenidas porque no la portaba nadie.