Así fue la espeluznante lesión de tobillo que sufrió Jean Pierre Arroyo

El atacante sufrió una fractura tras una fuerte barrida del defensor Brian Negro, quien fue expulsado y posteriormente ofreció disculpas

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 16:26
El partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa quedó marcado por la grave lesión del jugador Jean Pierre Arroyo tras una fuerte entrada en el segundo tiempo. Cuadro a cuadro de lo que sucedió.

 Capturas de video: X.
Al minuto 63, el defensor argentino Brian Negro fue expulsado luego de una brusca barrida que provocó la fractura del tobillo del atacante rival.
Las imágenes del momento mostraron a Jean Pierre Arroyo retorciéndose de dolor sobre el césped mientras sus compañeros pedían asistencia médica.
La extremidad izquierda del futbolista lucía deformada tras el impacto, generando preocupación inmediata entre jugadores y cuerpo técnico.
Personal médico ingresó de urgencia al campo para atender al jugador del Independiente del Valle.
Arroyo tuvo que ser retirado del estadio en ambulancia y trasladado directamente a un hospital para recibir atención especializada. Aquí el momento de la barrida de Negro a Arroyo.
Horas después del encuentro, el futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión.
De manera extraoficial se habla de una posible fractura expuesta de tibia y peroné, aunque el club aún no confirma el diagnóstico final. La imagen es elocuente.
El Independiente del Valle agradeció los mensajes de apoyo enviados por aficionados para el jugador lesionado. La lesión le deformó la extremidad.
Brian Negro, protagonista de la jugada, expresó sus disculpas por la acción que terminó en la grave lesión de su rival.
El Mushuc Runa Sporting Club lamentó lo ocurrido y aseguró que la jugada se dio en medio de la intensidad propia del partido.
El hueso habría quedado expuesto, roto o salido de su base, según evidencia las imágenes de la lamentable lesión.

