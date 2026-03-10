Casaña tras cobrar L 53 mil mensuales por jefatura inexistente: "No existen cargos fantasmas en Educación"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, volvió a defender en otra comparecencia pública este martes su cargo como jefe de sección departamental en Santa Bárbara, afirmando que no ha cometido ninguna acción fuera de la ley. El también dirigente magisterial asegura que él sí "posee una plaza como docente, pero que su labor corresponde a una asistencia técnica", tratando, a través de ello, de justificar que ha devengado desde septiembre de 2024 hasta enero de 2026 un salario mensual de más de 53 mil lempiras en una plaza que es inexistente. Una investigación de EL HERALDO Plus y La Prensa Premium reveló que en el Portal Único de Transparencia de la Secretaría de Educación hay documentación que registra nombramientos de otros docentes, pero ningún nombramiento para la plaza de Casaña en una jefatura.

En su comparecencia, el diputado por Santa Bárbara amplió que él obtuvo el nombramiento mediante una "resolución de asignación" y que este tipo de acciones son muy comunes en el magisterio, y agregó además que es el mismo caso de la actual ministra que funge como titular en la Secretaría en Educación y tiene su plaza docente asignada. Casaña dijo que desempeñó el cargo pese a que no existe en el reglamento que rige a las direcciones educativas. Además de los documentos, una fuente de entero crédito bajo anonimato sostuvo en diálogo con el equipo investigador que en los centros y dependencias donde esas plazas aparecían asignadas se sabía que Casaña figuraba como parte de los equipos, pero que nunca se le vio llegar a cumplir funciones. La plaza en cuestión, con registro 16-01-80016-000036, establecía 54 horas clase y un salario de 53,454 lempiras mensuales para Casaña.