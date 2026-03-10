Casaña tras cobrar L 53 mil mensuales por jefatura inexistente: "No existen cargos fantasmas en Educación"

El legislador calificó las acusaciones como una campaña en su contra; sin embargo, documentos en poder de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium certifican que Casaña fue beneficiado con una cadena de plazas en el departamento de Santa Bárbara.Adicionalmente, autoridades actuales de la Secretaría de Educación mantienen una revisión interna para determinar cómo se cargaron esas plazas y bajo qué figura se tramitaron.Las pesquisas no se limitan al caso del diputado. También abarcan nombramientos vinculados a su círculo cercano y a otras personas favorecidas dentro de la estructura educativa departamental, en un expediente más amplio sobre plazas sin función visible.