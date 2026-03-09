Anomalías en "plaza inventada" de Edgardo Casaña con la que ganaba L 53 mil mensuales

1.- Un cargo inexistente: Casaña fue beneficiado con una cadena de plazas en Santa Bárbara, con registros que lo ubicaban como docente en 2023 y luego como jefe departamental con un sueldo de 53 mil lempiras mensuales. El cargo no existe en el reglamento que organiza las direcciones educativas, constató EL HERALDO Plus mediante estados de cuenta. Aquí las irregularidades del caso.