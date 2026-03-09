Anomalías en "plaza inventada" de Edgardo Casaña con la que ganaba L 53 mil mensuales

1.- Un cargo inexistente: Casaña fue beneficiado con una cadena de plazas en Santa Bárbara, con registros que lo ubicaban como docente en 2023 y luego como jefe departamental con un sueldo de 53 mil lempiras mensuales. El cargo no existe en el reglamento que organiza las direcciones educativas, constató EL HERALDO Plus mediante estados de cuenta. Aquí las irregularidades del caso.
2.- Empleado ausente: En los centros y dependencias donde esas plazas aparecían asignadas se sabía que Casaña figuraba como parte de los equipos, pero que nunca se le vio llegar a cumplir funciones.
3.- Sin rastro: El Portal Único de Transparencia de la Secretaría de Educación hay documentación que registra nombramientos de otros docentes, pero no de las plazas de Casaña.
4.- Plazas fantasma: Se investiga si la plaza consistía en asistencias técnicas en lugar de impartir clases en el aula, pero que, según las últimas denuncias, pudo ser utilizada para plazas fantasmas.
5.- Familión de Casaña: También abarcan nombramientos vinculados a su círculo cercano y a otras personas favorecidas dentro de la estructura educativa departamental, en un expediente más amplio sobre plazas sin función visible.
6.- Con nombre y todo: Los estados de cuenta cotejados ubican a Edgardo Casaña como jefe de sección departamental en la Dirección Departamental de Santa Bárbara desde septiembre de 2024 hasta enero de 2026, con la plaza 16-01-80016-000036, que establecía 54 horas clase y un salario de 53,454 lempiras mensuales. (La figura "jefe de sección departamental" no existe).
7.- Cobrando sin trabajar: En la institución donde Casaña tenía plaza nunca se le vio llegar a desempeñar funciones, pese a que el salario se siguió devengando.
8.-Plaza de papel: En la Departamental de Santa Bárbara no se encontró oficina, señalización, archivo o registro interno que diera fe de que Casaña trabajó en esa jefatura.
9.- Ascendió de salario y cargo: De ganar 50,354 lempiras como docente (aunque no llegaba a las aulas), el diputado pasó a devengar 53,454 lempiras mensuales. No hay documentos que evidencien la razón del aumento.
10.- Sigue cobrando: El diputado Casaña enero de 2026 todavía aparecía activo en la misma plaza y con el mismo salario de 53,454 lempiras a esa fecha.
11.- Casi el millón: Entre septiembre de 2024 y enero de 2026, devengó en la plaza fantasma 893 mil lempiras, al sumar cinco meses con 50,354 lempiras y 12 meses con 53,454 lempiras.
12.- Salpicado: El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al diputado Casaña en la Lista Engel y lo señaló por participación en actos de corrupción significativa relacionados con la reestructuración del Inprema.