¿Desde cuándo le detectaron cáncer a Carlos Zelaya?

Carlos Zelaya, exdiputado que fue secretario del Congreso Nacional (CN), se encuentra en México con un tratamiento contra el cáncer. ¿Desde cuándo fue detectado con esta enfermedad?
Zelaya viajó en el presente año a México donde se ha estado realizando quimioterapias y su círculo familiar ha informado que tiene problemas para hablar.
Carlos Zelaya dejó su cargo en el Congreso en septiembre de 2024 y declaró ante el Ministerio Público (MP) el 31 de agosto de ese año, tras haberse publicado un narcovideo donde él negociaba 650 mil dólares para la campaña de Libre en 2013.
Una de las personas cercanas a Zelaya respondió a EL HERALDO desde cuándo el hermano del expresidente Manuel Zelaya libra su batalla contra el cáncer.
“¿Desde cuándo el exdiputado Zelaya tiene cáncer? Se le preguntó a la fuente, alguien del círculo cercano a Zelaya que prefirió no dar su nombre por respeto a la situación de salud.
“El año pasado, antes de las elecciones”, confirmó aunque sin precisar el mes exacto cuando Carlos Zelaya fue diagnosticado con cáncer.
Esta misma fuente dijo que 'Carlón' Zelaya “está muy mal, pero en nombre de Dios va estar bien”.
Carlos Zelaya se trasladó a México hace unas semanas para realizarse quimioterapias a raíz de un cáncer que sería de laringe ya que ha perdido la capacidad de hablar.
TuNota afirmó en un artículo que Zelaya “ya no habla ni escucha” y se comunican con él mediante textos escritos.
Carlón” se encuentra realizando quimioterapias en busca de detener la metástasis del cáncer que le fue detectado en 2025, específicamente antes de las elecciones generales (30 de noviembre).