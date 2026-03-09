Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema

Con pancartas en mano, decenas de mujeres llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia en los casos de femicidios que están en la impunidad en Honduras.
La protesta reunió a integrantes de diferentes colectivos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes portaban pancartas y consignas, con el objetivo de visibilizar la violencia que enfrentan las hondureñas.
Durante la manifestación, las participantes denunciaron que muchos de los casos de femicidio no avanzan en los procesos judiciales o permanecen sin resolución, lo que consideran una muestra de la falta de respuesta efectiva del sistema de justicia.
Las manifestantes señalaron que la impunidad en estos crímenes no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también envía un mensaje de desprotección a las mujeres que viven en el país.
Hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que prioricen la investigación y judicialización de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que terminan en asesinatos.
Las participantes insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten procesos judiciales y reciban las sanciones correspondientes.
"Cuando el Estado no castiga a los femicidas, se vuelve cómplice", se lee en una de las pancartas.
Durante la protesta también se escucharon consignas en memoria de mujeres que han sido víctimas de femicidio, recordando que detrás de cada caso hay familias que continúan esperando justicia.
Las organizaciones feministas señalaron que continuarán realizando acciones públicas y movilizaciones para mantener la presión social sobre las instituciones encargadas de impartir justicia.
Además, reiteraron la importancia de que el Estado adopte políticas más firmes para prevenir la violencia de género y garantizar la protección de las mujeres en Honduras.
En la manifestación se hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades a no olvidar a las víctimas y a trabajar para que los casos de femicidio no queden en el olvido ni en la impunidad.
"Sentencias con enfoque de género", "Justicia tardía es justicia negada", "Las niñas no se tocan", se leía en los carteles.