  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema

Un grupo de mujeres feministas se manifestó este lunes 9 de marzo frente a la Corte Suprema de Justicia en la capital, para exigir justicia por los casos de femicidio que, según denunciaron, continúan en la impunidad en el país

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 11:21
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
1 de 12

Con pancartas en mano, decenas de mujeres llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia en los casos de femicidios que están en la impunidad en Honduras.

 Fotos: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
2 de 12

La protesta reunió a integrantes de diferentes colectivos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes portaban pancartas y consignas, con el objetivo de visibilizar la violencia que enfrentan las hondureñas.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
3 de 12

Durante la manifestación, las participantes denunciaron que muchos de los casos de femicidio no avanzan en los procesos judiciales o permanecen sin resolución, lo que consideran una muestra de la falta de respuesta efectiva del sistema de justicia.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
4 de 12

Las manifestantes señalaron que la impunidad en estos crímenes no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también envía un mensaje de desprotección a las mujeres que viven en el país.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
5 de 12

Hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que prioricen la investigación y judicialización de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que terminan en asesinatos.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
6 de 12

Las participantes insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten procesos judiciales y reciban las sanciones correspondientes.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
7 de 12

"Cuando el Estado no castiga a los femicidas, se vuelve cómplice", se lee en una de las pancartas.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
8 de 12

Durante la protesta también se escucharon consignas en memoria de mujeres que han sido víctimas de femicidio, recordando que detrás de cada caso hay familias que continúan esperando justicia.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
9 de 12

Las organizaciones feministas señalaron que continuarán realizando acciones públicas y movilizaciones para mantener la presión social sobre las instituciones encargadas de impartir justicia.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
10 de 12

Además, reiteraron la importancia de que el Estado adopte políticas más firmes para prevenir la violencia de género y garantizar la protección de las mujeres en Honduras.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
11 de 12

En la manifestación se hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades a no olvidar a las víctimas y a trabajar para que los casos de femicidio no queden en el olvido ni en la impunidad.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Colectivos feministas exigen justicia en los casos de femicidios frente a la Corte Suprema
12 de 12

"Sentencias con enfoque de género", "Justicia tardía es justicia negada", "Las niñas no se tocan", se leía en los carteles.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Cargar más fotos