¿Qué beneficios tendrán Enrique Reina y otras personas a las que se le otorgaron pasaportes diplomáticos?

La administración de Eduardo Enrique Reina en la Cancillería de Honduras (2022-2026) aprobó pasaportes diplomáticos vitalicios, incluyéndose. Esto ha generado críticas en Honduras por los beneficios que implican estos pasaportes. ¿Cuáles son los beneficios?
Esto se da luego de que el excanciller Enrique Reina defendió que la entrega de pasaportes diplomáticos a exfuncionarios ha estado respaldada por la ley hondureña desde hace décadas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras pidió a exservidores públicos devolver esos documentos a más tardar el 31 de marzo. Sin embargo, Reina y exfuncionarios defendieron la tenencia de pasaportes diplomáticos.
Reina explicó que la normativa vigente desde 1998 establece con claridad quiénes tienen derecho a portar pasaportes diplomáticos, entre ellos los presidentes y expresidentes, así como los diplomáticos de carrera, categoría que incluye a cancilleres, vicecancilleres y también a quienes han ocupado esos cargos en el pasado.
Según el exfuncionario, la emisión de estos documentos para exautoridades no constituye un abuso ni una irregularidad, sino que responde a reglamentos sustentados en la ley.
“Yo firmé pasaportes en virtud de la ley desde que fui vicecanciller para varios expresidentes y excancilleres”, afirmó, al señalar que esta práctica se ha realizado durante décadas dentro del servicio exterior.
En junio del 2025 el gobierno de Xiomara Castro decidió otorgar pasaportes diplomáticos al secretario de Estado, subsecretarios de Estado, secretario general, directores generales en funciones, asesores y asistentes del Secretario de Estado, cuando éste lo autorice; miembros del escalafón diplomático y consular, en cualesquiera de las situaciones en que se encuentren; jefes de misión y miembros del servicio diplomático en el exterior, nombrados en funciones en Embajadas y misiones permanentes y jefes de misión de las oficinas consulares.
También se le otorgará a titulares de los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; diputados del Congreso Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano, a partir de la toma de posesión de su cargo.
Los beneficios al tener un pasaporte diplomático es el libre tránsito, protección y cortesías en el extranjero, exención de visas en ciertos países, inmunidad diplomática y atención consular.
Al tener estos pasaportes, las autoridades extranjeras suelen proporcionar colaboración y facilidades de viaje a sus titulares. Podrán ingresar a países sin necesidad de solicitar visados ordinarios, agilizando misiones oficiales y se concede inmunidades diplomáticas y cortesías según el cargo o representación del titular.