¿Qué beneficios tendrán Enrique Reina y otras personas a las que se le otorgaron pasaportes diplomáticos?

Desde junio de 2025 se aprobó otorgar pasaportes vitalicios a una serie de funcionarios hondureños. El excanciller Enrique Reina defiende esto

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 10:15
La administración de Eduardo Enrique Reina en la Cancillería de Honduras (2022-2026) aprobó pasaportes diplomáticos vitalicios, incluyéndose. Esto ha generado críticas en Honduras por los beneficios que implican estos pasaportes. ¿Cuáles son los beneficios?

 Foto: El Heraldo
Esto se da luego de que el excanciller Enrique Reina defendió que la entrega de pasaportes diplomáticos a exfuncionarios ha estado respaldada por la ley hondureña desde hace décadas.

 Foto: Archivo El Heraldo
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras pidió a exservidores públicos devolver esos documentos a más tardar el 31 de marzo. Sin embargo, Reina y exfuncionarios defendieron la tenencia de pasaportes diplomáticos.

Foto: Archivo El Heraldo
Reina explicó que la normativa vigente desde 1998 establece con claridad quiénes tienen derecho a portar pasaportes diplomáticos, entre ellos los presidentes y expresidentes, así como los diplomáticos de carrera, categoría que incluye a cancilleres, vicecancilleres y también a quienes han ocupado esos cargos en el pasado.

 Foto: Cortesía redes
Según el exfuncionario, la emisión de estos documentos para exautoridades no constituye un abuso ni una irregularidad, sino que responde a reglamentos sustentados en la ley.

 Foto: Archivo El Heraldo
“Yo firmé pasaportes en virtud de la ley desde que fui vicecanciller para varios expresidentes y excancilleres”, afirmó, al señalar que esta práctica se ha realizado durante décadas dentro del servicio exterior.

 Foto: Archivo El Heraldo
En junio del 2025 el gobierno de Xiomara Castro decidió otorgar pasaportes diplomáticos al secretario de Estado, subsecretarios de Estado, secretario general, directores generales en funciones, asesores y asistentes del Secretario de Estado, cuando éste lo autorice; miembros del escalafón diplomático y consular, en cualesquiera de las situaciones en que se encuentren; jefes de misión y miembros del servicio diplomático en el exterior, nombrados en funciones en Embajadas y misiones permanentes y jefes de misión de las oficinas consulares.

 Foto: Archivo El Heraldo
También se le otorgará a titulares de los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; diputados del Congreso Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano, a partir de la toma de posesión de su cargo.

 Foto: Archivo El Heraldo
Los beneficios al tener un pasaporte diplomático es el libre tránsito, protección y cortesías en el extranjero, exención de visas en ciertos países, inmunidad diplomática y atención consular.

 Foto: Cortesía redes
Al tener estos pasaportes, las autoridades extranjeras suelen proporcionar colaboración y facilidades de viaje a sus titulares. Podrán ingresar a países sin necesidad de solicitar visados ordinarios, agilizando misiones oficiales y se concede inmunidades diplomáticas y cortesías según el cargo o representación del titular.

 Foto: Archivo El Heraldo
