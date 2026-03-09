¿Qué beneficios tendrán Enrique Reina y otras personas a las que se le otorgaron pasaportes diplomáticos?

En junio del 2025 el gobierno de Xiomara Castro decidió otorgar pasaportes diplomáticos al secretario de Estado, subsecretarios de Estado, secretario general, directores generales en funciones, asesores y asistentes del Secretario de Estado, cuando éste lo autorice; miembros del escalafón diplomático y consular, en cualesquiera de las situaciones en que se encuentren; jefes de misión y miembros del servicio diplomático en el exterior, nombrados en funciones en Embajadas y misiones permanentes y jefes de misión de las oficinas consulares.