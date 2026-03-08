  1. Inicio
“No hay atención de calidad cuando las mujeres denuncian”: reclamo de hondureñas el 8 de Marzo

Centenares de mujeres se manifestaron este domingo en las calles de Tegucigalpa para denunciar la persistente violencia machista en Honduras, el país que suma alrededor de 40 feminicidios en lo que va de 2026.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 16:50
1 de 12

Centenares de mujeres marcharon este domingo en Tegucigalpa para denunciar la persistente violencia machista en Honduras y exigir justicia para las víctimas. La manifestación se realizó en medio de la preocupación por el aumento de feminicidios en el país.

Foto: EFE.
2 de 12

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la activista hondureña Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina, dijo que en Honduras las mujeres tienen "mucho que reclamar" y afirmó que la violencia "se dispara cada día".

 Foto: EFE.
3 de 12

Las pancartas con mensajes y exigencias en pro de las mujeres fueron directos y elocuentes, ¡No más violencia contra las mujeres!

 Foto: EFE.
4 de 12

"Tenemos graves problemas en el tema de asesinatos, denuncias de la violencia doméstica", subrayó Wendy Cruz.

 Foto: EFE.
5 de 12

En Honduras "desaparece casi una mujer diaria", siendo las adolescentes las principales víctimas de este fenómeno vinculado a la trata de personas.

 Foto: EFE.
6 de 12

La fecha conmemorativa fue propicia para también exigir justicia en casos emblemáticos de crímenes contra mujeres como el de la ambientalista Berta Cáceres. En la movilización participó Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, quien denunció la persistente impunidad y exigió la captura de los autores intelectuales del crimen de su madre, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

 Foto: EFE.
7 de 12

La activista señaló que el ciclo de la violencia contra las mujeres en el país se mantiene debido a "problemas estructurales", con un índice de impunidad que alcanza el 95 % en los crímenes.

 Foto: EFE.
8 de 12

Según Cruz, la falta de una respuesta estatal efectiva es uno de los principales obstáculos para frenar los feminicidios en una sociedad que calificó de "patriarcal y machista".

 Foto: EFE.
9 de 12

"No se da una atención de calidad cuando las mujeres denuncian", lamentó la defensora, tras recordar que muchas de las víctimas asesinadas habían interpuesto denuncias previas que fueron ignoradas.

 Foto: EFE.
10 de 12

Las hondureñas denunciaron también la precariedad laboral y exigieron el reconocimiento legal y económico del trabajo de cuidados.

 Foto: EFE.
11 de 12

Bajo la consigna de una "lucha constante" por el acceso a empleos dignos, las manifestantes señalaron que la brecha salarial y la falta de garantías estatales siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo de la fuerza laboral femenina en Honduras.

 Foto: EFE.
12 de 12

Según la activista, la dependencia económica y la exclusión en el acceso a recursos como la tierra y el crédito agravan la vulnerabilidad de las hondureñas, especialmente en las zonas rurales. "Nosotras también podemos generar nuestras propias iniciativas económicas, pero también el Estado debe ayudar a esas mujeres que han estado prácticamente marginalizadas, las han tenido en el olvido", enfatizó Wendy Cruz.

 Foto: EFE.
