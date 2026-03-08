“No hay atención de calidad cuando las mujeres denuncian”: reclamo de hondureñas el 8 de Marzo

Según la activista, la dependencia económica y la exclusión en el acceso a recursos como la tierra y el crédito agravan la vulnerabilidad de las hondureñas, especialmente en las zonas rurales. "Nosotras también podemos generar nuestras propias iniciativas económicas, pero también el Estado debe ayudar a esas mujeres que han estado prácticamente marginalizadas, las han tenido en el olvido", enfatizó Wendy Cruz.