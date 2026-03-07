  1. Inicio
Diputados de Cortés se reúnen con la CCIC para dinamizar el empleo en Honduras

Tras el encuentro, los legisladores realizaron un recorrido por el Bazar del Sábado en Expocentro San Pedro Sula, donde emprendedores exhiben sus productos cada fin de semana.

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 16:45
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, junto a los diputados del departamento de Cortés sostuvieron una reunión este sábado con autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.

 Fotos: Héctor Paz/EL HERALDO.
Empresarios del norte del país sostuvieron un nuevo acercamiento con legisladores para analizar propuestas orientadas a fortalecer la economía y la generación de empleo.
El presidente de la CCIC, Karin Qubaín, expuso las expectativas del sector privado respecto a la aprobación de la Ley de Trabajo Parcial.
Diputados de Cortés dialogaron con representantes empresariales sobre los beneficios que podría generar la normativa para estudiantes, madres solteras y trabajadores que buscan horarios flexibles.
La reunión representa un segundo acercamiento entre el Congreso y el sector productivo tras el encuentro sostenido el mes anterior para discutir la agenda económica nacional.
Empresarios del norte del país plantearon observaciones técnicas al proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial para facilitar su pronta aprobación.
Tras el encuentro con el sector privado, los legisladores realizaron un recorrido por el tradicional Bazar del Sábado en Expocentro.
Emprendedores locales presentaron sus productos a los diputados durante la jornada comercial que se realiza cada fin de semana en San Pedro Sula.

El Bazar del Sábado reúne a pequeños productores y artesanos que buscan impulsar sus negocios y fortalecer el emprendimiento local.
Los diputados destacaron la importancia de respaldar a los emprendedores y promover políticas que faciliten el crecimiento de las pequeñas empresas.
El recorrido permitió a los legisladores conocer de cerca las iniciativas productivas que surgen en el norte del país.
El encuentro entre Congreso, empresarios y emprendedores busca impulsar iniciativas que fortalezcan la economía y generen nuevas oportunidades laborales en Honduras.
