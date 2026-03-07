  1. Inicio
Así fue la llegada de los presidentes a la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami

La reunión, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con la participación de varios líderes de América Latina y el Caribe

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 08:23
1 de 12

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, arribó a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para participar en la Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro que reúne a mandatarios del continente para discutir temas de economía, seguridad regional y cooperación política.

 Foto: Redes sociales
2 de 12

La llegada de los jefes de Estado se realizó de manera escalonada en las horas previas al inicio de la reunión convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca fortalecer la coordinación regional frente a los desafíos que enfrentan los países del hemisferio.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

Entre los líderes que también arribaron a Miami se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, fue uno de los primeros en llegar.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también llegó para discutir cómo combatir el narcotráfico, las pandillas y otras amenazas transnacionales en la región.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Asimismo, se reportó la llegada del presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino también temprano arribó al lugar.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

La lista de participantes también incluye al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

También llegaron el mandatario de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Paraguay, Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

La Cumbre Escudo de las Américas es considerada uno de los espacios de diálogo regional más relevantes del momento, donde los líderes del continente discutirán estrategias para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad regional y ampliar la cooperación política entre los países participantes.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

Con su presencia en este encuentro, Honduras busca posicionarse dentro de la agenda regional y promover oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo para el país.

 Foto: Redes sociales
