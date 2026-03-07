Así fue la llegada de los presidentes a la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, arribó a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para participar en la Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro que reúne a mandatarios del continente para discutir temas de economía, seguridad regional y cooperación política.
La llegada de los jefes de Estado se realizó de manera escalonada en las horas previas al inicio de la reunión convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca fortalecer la coordinación regional frente a los desafíos que enfrentan los países del hemisferio.
Entre los líderes que también arribaron a Miami se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei.
El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, fue uno de los primeros en llegar.
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también llegó para discutir cómo combatir el narcotráfico, las pandillas y otras amenazas transnacionales en la región.
Asimismo, se reportó la llegada del presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino también temprano arribó al lugar.
La lista de participantes también incluye al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
También llegaron el mandatario de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Paraguay, Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
La Cumbre Escudo de las Américas es considerada uno de los espacios de diálogo regional más relevantes del momento, donde los líderes del continente discutirán estrategias para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad regional y ampliar la cooperación política entre los países participantes.
Con su presencia en este encuentro, Honduras busca posicionarse dentro de la agenda regional y promover oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo para el país.