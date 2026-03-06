“Solo el Señor creía que iba a perder": Quintín Soriano reaparece tras perder elección en Choluteca

Quintín Soriano, exalcalde Choluteca, reapareció luego de perder las elecciones en su municipio. Él había gobernado Choluteca por cinco períodos, 20 años, y perdió ante un candidato del Partido Nacional. Soriano reveló su nuevo trabajo y dijo que se arrepiente de algo en el Partido Liberal.
Quintín Soriano estuvo en el canal Choluvisión y dijo que falló en concentrar más su campaña para arrastrar el voto hacia Salvador Nasralla, que hacia su candidatura. “Me embroqué en una candidato, algo que no había hecho antes, y la gente sí votó por él, pero no por mí”, dijo.
Soriano buscó ser dirigir la municipalidad de Choluteca por sexto período, pero fue vencido en las elecciones de noviembre pasado por Eber Aplicano, del Partido Nacional.
“Le deseo lo mejor a todos; si se equivocan, cada quien es arquitecto de su destino”, expresó. Soriano también describió la derrota como una lección de humildad y una guía divina.
“Solo Dios sabe lo que voy a hacer. Nadie creía que iba a perder, solo el Señor”, declaró. Asimismo, aseguró que mantendrá su cercanía con la comunidad y que seguirá participando en la vida pública como ciudadano y regidor municipal.
“Que cuenten con nosotros como ciudadanos y regidores. Todo dentro del marco de la ley. Respeto la majestad de la alcaldía. Sigamos adelante y encontrarán cambios positivos en Choluteca”, indicó.
Sobre los cuestionamientos relacionados con la deuda de la municipalidad durante su gestión, Soriano prefirió no profundizar en el tema por ahora.
“No quiero tocar ese tema. Toda empresa tiene deuda y cualquier institución maneja recursos. Voy a dejar que el tiempo pase para hablar”, expresó.
Soriano también aseguró que continuará participando en actividades religiosas en la ciudad, especialmente de cara a la próxima Semana Santa. “Siempre participé en los eventos religiosos antes de ser alcalde y lo seguiré haciendo toda la vida. Soy cristiano, católico, y voy a continuar apoyando a mi iglesia y a otras instituciones desde mi rol de ciudadano”, apuntó.
Previo a las elecciones de 2025, Quintín Soriano valoró ser precandidato presidencial del Partido Liberal, pero terminó declinando y apoyó desde el principio a Salvador Nasralla.