Un siglo en la cárcel: Mario Zelaya recibe una nueva condena por el caso del IHSS

Mario Zelaya participó en el caso denominado como “14 Contratos”. La línea de investigación precisa que entre 2010 y 2013 se suscribieron contratos de obras civiles, eléctricas y mecánicas que no fueron ejecutadas, quedaron inconclusas o se realizaron con deficiencias, pese a los millonarios desembolsos efectuados con fondos del IHSS.