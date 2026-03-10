Alishon Torres, hondureña que asesinó de 14 disparos a un hombre de 58 años en EE UU

La joven hondureña, Alishon Torres, de 18 años de edad, fue detenida en una carretera de Memphis, Estados Unidos tras disparar 14 veces contra un hombre de 58. Ella asegura que el ataque fue justificado. Aquí los detalles.
Un agente del Departamento de Policía de Memphis que patrullaba poco antes de las 2:00 a. m. del 26 de febrero de 2026 encontró el cuerpo de un hombre en medio de la calle Willowview, informaron las autoridades.
El informe del médico forense indica que el hombre habría recibido unos 14 disparos, incluido uno en la cabeza.
La víctima, identificada como Noé Santillán Rincón, fue reconocida por sus familiares, según las autoridades.
Una mujer con la que Rincón se estaba hospedando dijo a los agentes que lo vio por última vez cerca de una hora antes de que encontraran el cuerpo, cuando él salió a comprar leche y arroz para sus hijos y nietos.
La misma mujer aseguró que comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto de su hija, Alishon Torres, quien estaba usando el teléfono de Rincón.
Alishon Torres fue arrestada el pasado jueves. Según la policía, durante el interrogatorio dijo que tres o cuatro semanas antes una familiar de cinco años le contó que Rincón la había tocado de forma inapropiada.
Según relató la acusada, se encontró con Rincón mientras caminaba por Willowview; fue ahí cuando le pidió prestado su celular y luego lo confrontó.
La Policía informó que Torres admitió haber disparado contra Rincón unas diez veces dentro de una camioneta. Tras asesinar al hombre de 58 años, la acusada reveló que tomó una fotografía de la sangre que había dentro del vehículo. Posteriormente, condujo la camioneta hasta una casa no habitada donde la repint y luego la dejó abandonada en un complejo de apartamentos.
Al momento del arresto, la Policía indicó que una pistola Beretta calibre 40 cayó de su bolso. Torres dijo que esa era una de las dos armas que utilizó para disparar contra Rincón. La otra arma, según su declaración, la vendió o la entregó a otra persona.