Alishon Torres, hondureña que asesinó de 14 disparos a un hombre de 58 años en EE UU

La Policía informó que Torres admitió haber disparado contra Rincón unas diez veces dentro de una camioneta. Tras asesinar al hombre de 58 años, la acusada reveló que tomó una fotografía de la sangre que había dentro del vehículo. Posteriormente, condujo la camioneta hasta una casa no habitada donde la repint y luego la dejó abandonada en un complejo de apartamentos.