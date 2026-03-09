Diputado Casaña sobre su jefatura fantasma en Santa Bárbara: "No he violado la ley"

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado y dirigente magisterial Edgardo Casaña defendió la designación de una jefatura fantasma en el departamento de Santa Bárbara que, de acuerdo a la investigación EL HERALDO Plus y La Prensa Premium, no existe por ley y de la cual no hay evidencia de que se haya presentado a trabajar, aunque si recibió pagos mensuales de más de 50 mil lempiras.
De acuerdo con la investigación, el cargo figura en registros administrativos pese a que no estaría contemplado en la normativa correspondiente. Ante los señalamientos, el parlamentario difundió un video en el que negó haber incurrido en irregularidades.
En su pronunciamiento, Casaña aseguró que, aunque es docente de profesión, no ha obtenido beneficios indebidos. “No tengo ni gozo de privilegios personales, no he violado la ley, no he recibido ningún beneficio al margen de la ley y los cargos que ostento están debidamente documentados”, expresó.
El legislador también resaltó que fue el diputado más votado del departamento de Santa Bárbara y defendió los salarios que ha devengado durante los años en los que ha figurado en el cuestionado cargo, aunque en el Portal Único de Transparencia de la Secretaría de Educación no aparece registro de tal nombramiento.
Asimismo, el diputado Casaña citó el artículo 203 de la Constitución de la República de Honduras para justificar su situación, señalando que, al igual que otros diputados del Partido Nacional y Partido Liberal, así como alcaldes del país, está amparado en esa disposición.
Según argumentó, el fragmento de la Carta Magna ("Los diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo por el cual han sido elegidos, excepto de carácter docente, cultural y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social") lo faculta para poseer la jefatura.
Casaña ha ostentado el cargo inexistente desde septiembre de 2024 hasta enero de 2026, con la plaza 16-01-80016-000036, que establecía 54 horas clase y un salario de 53,454 lempiras mensuales.
Cabe señalar que durante este mismo lapso no ha llegado a ejercer funciones del cargo inventado, pero si ha recibido mensualmente el monto antes mencionado, incluso con aumento salarial.