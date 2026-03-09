Diputado Casaña sobre su jefatura fantasma en Santa Bárbara: "No he violado la ley"

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado y dirigente magisterial Edgardo Casaña defendió la designación de una jefatura fantasma en el departamento de Santa Bárbara que, de acuerdo a la investigación EL HERALDO Plus y La Prensa Premium, no existe por ley y de la cual no hay evidencia de que se haya presentado a trabajar, aunque si recibió pagos mensuales de más de 50 mil lempiras.

De acuerdo con la investigación, el cargo figura en registros administrativos pese a que no estaría contemplado en la normativa correspondiente. Ante los señalamientos, el parlamentario difundió un video en el que negó haber incurrido en irregularidades.

En su pronunciamiento, Casaña aseguró que, aunque es docente de profesión, no ha obtenido beneficios indebidos. “No tengo ni gozo de privilegios personales, no he violado la ley, no he recibido ningún beneficio al margen de la ley y los cargos que ostento están debidamente documentados”, expresó.