El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba

Con rostro angelical y una sonrisa que encantaba, Siloé Argueta era una niña muy feliz que apenas comenzaba a vivir. Esta es la historia de la tragedia.
María Montoya, madre de la pequeña, narró la pesadilla que vivió el pasado domingo 8 de marzo, cuando su casa comenzó a incendiarse con su hija adentro.
Todo ocurrió en la colonia Las Delicias de La Ceiba. La madre de Siloé la dejó dormida por unos minutos mientras iba a la pulpería.
Esos minutos bastaron para que ocurriera la tragedia. En cuestión de segundos, la casa ardía en llamas con la menor en el interior.
La madre relató que la cama donde estaba la niña ya estaba en llamas cuando logró entrar. Como pudo, tomó a la pequeña y la sacó de la vivienda, mientras vecinos la ayudaron a trasladarla al hospital.
Siloé, una niña que su madre describió como muy cariñosa. Fuentes consultadas por LA PRENSA detallaron que sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo.
Tras recibir los primeros auxilios en el Hospital Atlántida, fue remitida de urgencia al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la pequeña falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
"No logré llegar a la pulpería porque cuando vi el incendio me regresé corriendo. La saqué entre las llamas y mi vecino me ayudó en su carro a llevarla al hospital", narró María entre lágrimas.
"Me metí en las llamas porque no la iba a dejar ahí, por eso me quemé. Prefería morirme con ella, pero no la iba a dejar", expresó.
¿Cómo era la pequeña? Su madre la recuerda con ternura: "Era muy cariñosa. Al papá le decía ‘papi, chineame’, y él la cargaba. Él adoraba a su niña".