  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba

La madre de Siloé solo tardó unos cuantos minutos en ir a la pulpería y la dejó dormida, pero al regresar su casa estaba en llamas. Aquí los detalles

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 18:24
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
1 de 10

Con rostro angelical y una sonrisa que encantaba, Siloé Argueta era una niña muy feliz que apenas comenzaba a vivir. Esta es la historia de la tragedia.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
2 de 10

María Montoya, madre de la pequeña, narró la pesadilla que vivió el pasado domingo 8 de marzo, cuando su casa comenzó a incendiarse con su hija adentro.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
3 de 10

Todo ocurrió en la colonia Las Delicias de La Ceiba. La madre de Siloé la dejó dormida por unos minutos mientras iba a la pulpería.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
4 de 10

Esos minutos bastaron para que ocurriera la tragedia. En cuestión de segundos, la casa ardía en llamas con la menor en el interior.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
5 de 10

La madre relató que la cama donde estaba la niña ya estaba en llamas cuando logró entrar. Como pudo, tomó a la pequeña y la sacó de la vivienda, mientras vecinos la ayudaron a trasladarla al hospital.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
6 de 10

Siloé, una niña que su madre describió como muy cariñosa. Fuentes consultadas por LA PRENSA detallaron que sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
7 de 10

Tras recibir los primeros auxilios en el Hospital Atlántida, fue remitida de urgencia al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la pequeña falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
8 de 10

"No logré llegar a la pulpería porque cuando vi el incendio me regresé corriendo. La saqué entre las llamas y mi vecino me ayudó en su carro a llevarla al hospital", narró María entre lágrimas.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
9 de 10

"Me metí en las llamas porque no la iba a dejar ahí, por eso me quemé. Prefería morirme con ella, pero no la iba a dejar", expresó.

 Foto: Redes sociales
El 85% de su cuerpo se quemó: así era Siloé, niña que murió tras incendio en su casa en La Ceiba
10 de 10

¿Cómo era la pequeña? Su madre la recuerda con ternura: "Era muy cariñosa. Al papá le decía ‘papi, chineame’, y él la cargaba. Él adoraba a su niña".

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos